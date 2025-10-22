El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Civil, a primera hora de este miércoles en la VA-30. PM

Valladolid

La retirada de un camión volcado corta más de media hora la VA-30 en La Overuela

El accidente tuvo lugar de madrugada sentido Palencia, si bien se desconoce si el conductor resultó herido

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:52

Comenta

El vuelco de un camión de madrugada en la VA-30, a la altura del barrio vallisoletano de La Overuela, sentido Palencia, ha obligado a cortar la vía este miércoles por la mañana, durante aproximadamente 40 minutos, para realizar los trabajos de retirada del vehículo, según confirmaron a Ical fuentes de la Policía Local.

Durante este tiempo, entre las 7:50 y las 8:30 horas, el tráfico ha tenido que ser desviado por la carretera de Renedo hasta la VA-20, en un servicio operado con agentes de la Guardia Civil de Valladolid.

Unos trabajos que se han llevado a cabo con gran celeridad, con el objetivo de causar el menor impacto posible en una vía que soporta una alta densidad de tráfico cada día, fundamentalmente en horas punta.

Por el momento se desconoce si el conductor del vehículo articulado precisó asistencia sanitaria.

