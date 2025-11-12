El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alejandro San José, de Habanero Taquería, de Valladolid, celebra el premio junto a Andrea Vignali, del restaurante australiano Al Dente Vinoteca. Carlos Espeso

El restaurante vallisoletano Habanero Taquería gana el Concurso Nacional de Tapas

El mejor pincho del concurso internacional es para el local australiano Al Dente Vinoteca

El Norte

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:03

Comenta

Alejandro San José, del restaurante vallisoletano Habanero Taquería, se ha proclamado ganador del Concurso Nacional del Tapas con su elaboración 'Milpa', mientras que el Campeonato Mundial viaja hasta Australia para reconocer 'Humo bajo la tapa' de Andrea Vignali, del restaurante Al Dente Enoteca, hermanado con El Corregidor.

La XXI edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el IX Campeonato Mundial se han clausurado en la Cúpula del Milenio, que ha acogido durante tres días a 46 chefs nacionales y 16 internacionales.

El ganador del Concurso Nacional recibirá un cheque por valor de 10.000 euros y será representante de España en el Campeonato Mundial de Tapas que se celebrará en Valladolid el próximo año. El segundo premio, dotado con 5.000 euros, ha sido para 'Tronko Porko', de Aitor Martínez del restaurante Can Ros en Burriana, Castellón, hermanado con Moka. Y el tercer premio se lo ha llevado 'Perdíz, maíz y escabeche' de Jesús Iván Anaya, del restaurante El Mirador de la Mancha, en Ciudad Real, hermanado con el Bar Las Kubas.

Además, el jurado, presidido por Paco Morales, ha concedido cuatro accésits: 'Bagoas de Carballeira', de Sheila Barbeito Aradas, del restaurante Roots Coruña, hermanado con Faroles Rock; 'Principino', de Juan Carlos Jiménez Pradas, del también vallisoletano Azul Mediterráneo; 'Equilibrio', de Silvia Herrera Redondo, del Mélida Wines, situado en Mélida, pedanía de Peñafiel y hermanado con Trasto, y 'Tendón de Aquiles', de Juan García Domínguez, del Dolar Coreses de Vitoria, hermanado con Palosanto.

En cuanto al Campeonato Mundial de Tapas, el segundo premio, dotado con 5.000 euros, ha sido para el chef Chen Cheng Dian y su tapa 'Esmeralda' del restaurante Fresh & Aged Italian steak house en Taiwán y hermanado con el restaurante Sala 20. El tercer puesto ha recaído en la tapa 'La reina del mar' de Oyvind Boe Dalev, de Brasserie Touch, en Noruega, hermanado con Restaurante Originario.

El jurado, presidido por Pichaya 'Pam', ha concedido otros tres accésits: 'Los lunes al sol', de iñigo Tizón (Bar Gran Sol, España), hermanado con La Parrilla de San Lorenzo; 'La perla de Borneo', de Liew Kit K iet (Eat and Cook, Malasia), hermanado con La Solana y 'La nación más pequeña del mundo', de Carlos Maestre Sánchez (Pauli, Austria), hermanado con Faroles Rock.

Todas las tapas participantes se podrán probar hasta el domingo, 16 de noviembre, en el Festival Internacional de la Tapa en los restaurantes hermanados de la ciudad.

