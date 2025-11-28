El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Interior del restaurante La Maruquesa en la tarde del jueves. Carlos Espeso

Valladolid

El restaurante La Maruquesa reabre sus puertas junto al Canal de Castilla un año después del incendio

El negocio, en el que trabajarán diez empleados, recibirá hoy a sus primeros clientes en el rehabilitado inmueble catalogado de la dársena

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:45

«Han sido meses muy duros, pero ahora ya lo tenemos y vamos a reabrir nuestro restaurante con muchísima ilusión», destacaba ayer Alberto Jiménez, uno ... de los propietarios de La Maruquesa, el negocio que sufrió un incendio hace justo un año y que este viernes abrirá de nuevo sus puertas junto a la dársena del Canal de Castilla una vez concluida la profunda remodelación del inmueble catalogado que ocupa, un antiguo almacén de carga de las barcazas del siglo XIX, para borrar las huellas del fuego.

