El restaurante La Maruquesa reabre sus puertas junto al Canal de Castilla un año después del incendio

«Han sido meses muy duros, pero ahora ya lo tenemos y vamos a reabrir nuestro restaurante con muchísima ilusión», destacaba ayer Alberto Jiménez, uno ... de los propietarios de La Maruquesa, el negocio que sufrió un incendio hace justo un año y que este viernes abrirá de nuevo sus puertas junto a la dársena del Canal de Castilla una vez concluida la profunda remodelación del inmueble catalogado que ocupa, un antiguo almacén de carga de las barcazas del siglo XIX, para borrar las huellas del fuego.

Este entorno histórico recupera así el segundo de los negocios de hostelería situados al inicio de la calle Canal, que continúa en obras de reurbanización desde hace veintiún largos meses, aunque se permite el acceso peatonal y de vehículos desde la avenida de Gijón al tramo inicial en el que se encuentran sus dos restaurantes en edificios centenarios de la dársena cedidos en régimen de alquiler por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). El primero, La Costa del Piñón, abrió sus puertas en 2017 y el segundo, La Maruquesa, hizo lo propio un año después para cerrarlas a raíz del incendio que afectó a la cubierta el 12 de diciembre de 2024.

Ampliar Cara interior del restaurante La Maruquesa, del lado que mira a la dársena del Canal de Castilla. J. S.

«Fue una desgracia, pero nos hemos repuesto y, después de darle una vuelta tanto al edificio como al negocio, estamos listos para retomar la actividad de cara a la campaña navideña», apunta Alberto. Su reapertura supondrá la recuperación de diez empleos y animará la vida de una calle (Canal) que suma meses de retraso en la ejecución de las obras de reurbanización y que llegó a estar cerrada por completo entre los meses de febrero de 2024 y septiembre de 2025. Y aún hoy mantiene su tramo final, hacia la salida a la carretera de Fuensaldaña, cerrado al paso de peatones y vehículos. «Ojalá acaben los trabajos cuanto antes y ahí estaremos ya nosotros para darle vida a la calle», suspira el hostelero.

El restaurante La Maruquesa ofrecerá hoy sus primeras comidas un año después del incendio. Y lo hará con un interior renovado de 280 metros cuadrados que alberga un ala destinada al comedor con mesas tradicionales, una barra central con mesas altas «para picotear» y una zona de sofás para la sobremesa. En su exterior contará, además, con una veintena de mesas de terraza.

En su carta destacarán ahora los arroces y, sobre todo, las carnes de buey. Esto último quedará claro en el recibidor de su entrada principal, en el que destacan dos cámaras acristaladas, a modo de expositor, en el que se mostrarán dos bueyes colgados y los distintos cortes de sus carnes. «Le vamos dar mucho valor a la carne y también al vino con una amplia oferta de ambas», resume Alberto Jiménez.