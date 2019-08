Rescatan a un perro que había caído a un pozo cerca de La Galera en Valladolid Los Bomberos trabajan en la entrada del pozo / P. M. El agujero tenía unos siete metros de profundidad EL NORTE Valladolid Lunes, 26 agosto 2019, 09:36

Efectivos de los Bomberos restacataron ayer domingo, sobre las 20:10 horas, a un perro que había caído a un pozo de agua en desuso y que no estaba tapado, cerca de la urbanización La Galera. El agujero, de unos siete metros de profundidad, obligó a montar una estructura para descender a la cavidad. Un bombero bajó a recuperar al can, de raza labrador, que no sufrió ninguna lesión.