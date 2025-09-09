El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Momento del rescate de la mujer brasileña afincada en Valladolid, el pasado sábado. 112 Cantabria

Rescatada en helicóptero una brasileña afincada en Valladolid al no poder continuar una ruta en Cantabria

La propia mujer, de 40 años, alertó al 112 al verse incapaz de seguir con el trayecto que realizaba en la vía ferrata de Socueva

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:04

Una mujer brasileña afincada en Valladolid tuvo que ser rescatada el pasado sábado al no poder continuar con la ruta que estaba realizando en Cantabria. ... Fue la propia afectada, de 40 años, la que alertó al Servicio de Emergencias 112 al verse incapaz de seguir con el trayecto que estaba completando en la vía ferrata de Socueva, en el municipio cántabro de Arredondo.

