Rescatada en helicóptero una brasileña afincada en Valladolid al no poder continuar una ruta en Cantabria
La propia mujer, de 40 años, alertó al 112 al verse incapaz de seguir con el trayecto que realizaba en la vía ferrata de Socueva
Valladolid
Martes, 9 de septiembre 2025, 15:04
Una mujer brasileña afincada en Valladolid tuvo que ser rescatada el pasado sábado al no poder continuar con la ruta que estaba realizando en Cantabria. ... Fue la propia afectada, de 40 años, la que alertó al Servicio de Emergencias 112 al verse incapaz de seguir con el trayecto que estaba completando en la vía ferrata de Socueva, en el municipio cántabro de Arredondo.
Hasta la zona se situó un helicóptero de la Comunidad de Cantabria, que se situó en la vertical para que bajara el rescatador por medio de la grúa. Una vez con ella, el rescatador la aseguró al gancho de la grúa y ambos fueron izados hasta el helicóptero. Posteriormente, se la depositó en el lugar donde tenía el vehículo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.