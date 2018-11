El PP reprocha a la Junta que no «haya puesto más carne en el asador» con el soterramiento Bermejo con Mayte Martínez, Jesús Enríquez y Mercedes Cantalapiedra, durante la rueda de prensa. / J. A. Bermejo asegura que la formación retomará el proyecto si gobierna tras las elecciones municipales EL NORTE VALLADOLID Martes, 13 noviembre 2018, 13:49

El PP en el Ayuntamiento de Valladolid mantendrá su defensa de un soterramiento integral frente a «la rendición del tripartito de Puente y Saravia que han renunciado al futuro de los vecinos de Valladolid». Consideran que el gobierno municipal no quiere y nunca ha querido soterrar las vías «a pesar de las habituales promesas electorales de Puente, incluso ante notario, donde dijo que lo haría sólo con recursos municipales». Bermejo ha reprochado a la Junta, representada en el consejo de Alta Velocidad por el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez -Quiñones, que «no haya puesto más carne en el asador», aunque, en cierta medida, ha exculpado al Ejecutivo regional porque es el «tercer invitado» en la operación y era el Ayuntamiento el que tenía que haberlo peleado.

Los populares mantienen su apuesta por el soterramiento y creen que es factible. Creen que «ni Puente ni nadie ha dado datos por escrito cuantificando su coste, mientras que vemos otros sitios donde si es posible, como en Murcia, incluso más barato que los túneles y pasarelas».

El PP municipal cree que es una falacia utilizar el argumento de la deuda de ADIF, mientras en otras 20 ciudades si se va a soterrar, como es el caso de Murcia, Madrid, Barcelona, Antequera, Bilbao, Vitoria entre otras. «Con esta rendición, Puente y Saravia, convierten a Valladolid en una ciudad de segunda categoría y con los túneles retorna al siglo XIX, en lugar de ganar el futuro para sus vecinos».

Además los populares no entienden como Puente pone este año 2018 para ADIF un total de 8 millones de euros de los vecinos de Valladolid y el compromiso de gasto no superará en ningún caso en los dos proyectos 1,1 millones a pagar entre las tres administraciones. «En definitiva, un timo para los vecinos de Valladolid que Puente y Saravia no han querido explicar«, han recalcado.

Ciudad de la Justicia

El PP municipal cree que la visita de la Subsecretaria del Ministerio de Justicia es una «excusa de mal pagador» de Puente en sus continuos errores respecto de los terrenos del Campus de la Justicia. «Puente y Saravia llevan retrasando el proyecto casi cuatro años y han perjudicado a los profesionales y los usuarios del servicio público de la Administración de Justicia no sólo en la ciudad, sino en toda la provincia de Valladolid».

Para los populares, la solución de hacer solo lo que cabe en la parcela del antiguo hospital Pío del Río Hortega, postergando lo del colegio El Salvador, es una «chapuza que no debería ni atreverse a plantear», además de la enésima ocurrencia de Puente en este largo proceso que demuestra la ansiedad del regidor por sus continuos errores en el proceso.

«¿Qué ocurriría si finalmente no se consigue la expropiación del colegio El Salvador? Valladolid volvería tener un edificio aislado, incompleto para unificar los juzgados, lo que sería un gasto inútil.», dicen.

El PP presentar mañana sus alegaciones al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que pretende aprobar el gobierno municipal para obtener los terrenos de San Pablo para el Campus de Justicia y «demostrarán claramente que todo lo actuado en este tema por Puente y Saravia está viciado por el interés de salirse con la suya, incluyendo experimentos intermedios a cambio de pisos de lujo».

El grupo municipal Popular lleva tres años y medio denunciando las maniobras imposibles de Puente y Saravia con el Campus de la Justicia y el perjuicio que han causado a los vecinos al frenar la modernización del servicio público de la Administración de Justicia.