Representantes de las cámaras de comercio de 23 países iberoamericanos se reunirán el próximo año en Valladolid La capital vallisoletana será sede de la 54º Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios del 4 al 7 de octubre de 2026

Valladolid se prepara para convertirse en el epicentro de la cooperación empresarial iberoamericana al acoger la 54ª Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO) del 4 al 7 de octubre de 2026. La decisión, ratificada este fin de semana durante la 52º Asamblea celebrada en Gran Canaria, reunirá a más de 250 representantes de las principales cámaras de comercio de 23 países iberoamericanos, junto a autoridades y empresarios de primer nivel.

El evento, que se enmarca en las celebraciones del 140º aniversario de la Cámara de Comercio de Valladolid, potenciará la proyección internacional de la provincia como referente en internacionalización, digitalización y sostenibilidad. El programa incluirá conferencias, paneles de debate y encuentros bilaterales sobre temas clave como la transformación económica, el comercio transcontinental y el rol de las cámaras en el desarrollo social. Un foco especial se dedicará a fortalecer los lazos con África a través de la Asociación Iberoafricana de Cámaras de Comercio (Africo), promoviendo inversiones y un mejor entorno regulatorio para empresas de ambos continentes.

«Para Valladolid, esta asamblea representa una oportunidad única de proyección internacional y dinamización económica», señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana. «La llegada de delegaciones de numerosos países no solo difundirá nuestra imagen como destino empresarial, turístico y cultural, sino que también resaltará nuestra capacidad organizativa e institucional», añadió.

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO), fundada en 1974 en México y constituida formalmente en Madrid en 1975, es una entidad privada sin ánimo de lucro que agrupa a las cámaras más representativas de Iberoamérica, junto a empresas y corporaciones afines. Su misión es fomentar el desarrollo económico mediante el intercambio de experiencias y la creación de oportunidades comerciales, consolidando así la red de cooperación que une a más de 23 naciones.