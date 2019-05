Reparte electrodomésticos sin licencia para una gran superficie ocultos entre colchones en Valladolid Interior de la furgoneta. / Twitter Policía Municipal La Policía Municipal le 'cazó' en el marco de la campaña de seguridad vial laboral FIDELA MAÑOSO LARGO Valladolid Jueves, 23 mayo 2019, 11:59

Parece que no se aprende, que lo de la ley y la trampa es un binomio inseparable, que no valen sanciones, multas, incluso cárcel... No se escarmienta y pensamos que a nosotros no nos van a pillar porque somos más listos que nadie. Algo asi debió pensar el conductor de una furgoneta al que le han pillado, como vulgarmente se dice, con el 'carrito del helado'.

Y es que entre colchones usados, ocultaba varios electrodomésticos para repartír en distintos domicilios, ya que realizaba los repartos de un gran superficie comercial de la capital vallisoletana (ojo al dato) sin poseer la tarjeta de transporte obligatoria.

Y por casualidad, la Policía Municipal, que está llevando a cabo precisamente una campaña de seguridad vial laboral en la entrada y salida de grandes empresas, y cuenta con un grupo especializado en estas lides, le 'cazó', y sanción al canto por una infracción a la Ley de Ordenación de Trasnportes Terrestres.

