Dos peatones cruzan por la calzada entre el tráfico desde el lateral del viaducto del lado que mira a la estación de autobuses. J. Sanz

Valladolid

El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones

Usuarios de taxis, conductores y viandantes se ven obligados a cruzar por la calzada por el lateral de la estación de autobuses y a esquivar vallas y bolardos para caminar por la estrechez de las aceras

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:32

«La verdad es que se generan situaciones complicadas en ocasiones, sobre todo, cuando llegan algunos autobuses y sale mucha gente de la estación», coinciden ... en señalar los taxistas mientras esperan en la reserva de aparcamiento destinada para ellos al borde del viaducto de Arco de Ladrillo, cuyas recientes obras de reurbanización a sus pies, al margen de las ejecutadas con anterioridad en su tablero. Y lo dicen en alusión a la creación, fruto de las nuevas miniaceras hormigonadas que rodean los pilares a este lado del paso elevado, de una suerte de islote peatonal que carece de pasos de cebra por los cuatro puntos cardinales para facilitar que los viandantes puedan cruzar la calzada por seguridad en un entorno tan transitado como es de la estación de autobuses.

