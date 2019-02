Renault retirará a Carlos Ghosn remuneraciones variables por valor de 30 millones de euros Carlos Ghosn, presidente de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. / AFP La firma dejará sin efecto una cláusula que le compensaba con 4-5 millones por no trabajar para la competencia en dos años tras su salida EL NORTE Valladolid Miércoles, 13 febrero 2019, 20:51

Renault, con factorías en Valladolid y Palencia, anunció este miércoles su decisión de retirar a su anterior presidente, Carlos Ghosn, sustituido el pasado 24 de enero, varias de sus remuneraciones futuras, y en particular la que estaba vinculada a su cláusula de no competencia. En un comunicado, Renault ha explicado que Ghosn –en prisión en Japón desde noviembre pasado acusado de irregularidades al frente de Nissan– no recibirá los dos años de remuneración fija y variable que se había establecido a cuenta de esa cláusula.

El consejo de administración de la compañía decidió de forma unánime renunciar a la activación de esa cláusula, lo que teóricamente permitiría ahora a Ghosn trabajar para la competencia. Por otro lado, Renault también indicó que su anterior número uno perderá los derechos por las acciones que se le atribuyeron en 2015, 2016, 2017 y 2018 como remuneración diferida variable en su calidad de consejero delegado a cuenta de los ejercicios 2014 a 2017. Según la agencia Reuters, la firma planea desechar las 460.000 acciones que se le atribuyeron a partir del año 2015, y que ahora tendrían un valor aproximado de unos 26 millones de euros. Además, dejaría sin efecto una cláusula de confidencialidad por la que se le compensaba con cinco millones a cambio de que no trabajara para la competencia durante los dos años siguientes a su salida del grupo empresarial.

El consejo alegó, también por unanimidad, que la materizalización de esos derechos sobre acciones de la compañía estaba vinculada a la condición de que Ghosn siguiera en Renault. La dirección de Renault se pronunciará el próximo 15 de marzo sobre la remuneración de Ghosn a cuenta del ejercicio 2018.