Renault Group y Geely refuerzan su cooperación con la firma de un acuerdo en Brasil La empresa china ha adquirido el 26,4% del capital de la filial del rombo en el país americano

El Norte Valladolid Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:21

Renault Group y Geely han firmado un acuerdo por el que extienden su cooperación estratégica a la producción y comercialización por parte de Renault do Brasil de vehículos de cero y bajas emisiones para las marcas Renault y Geely Auto en Brasil. Cabe recordar que la firma del rombo ya está asociada con Geely para la fabricación de motores, a través de la empresa Horse, que tiene una planta en la ciudad de Valladolid.

En virtud de este pacto, Geely adquiere oficialmente una participación del 26,4% en el capital de Renault do Brasil, del que Renault Group sigue siendo el accionista mayoritario y continúa consolidando la entidad en sus cuentas. Como accionista minoritario, Geely ahora se beneficia del acceso a los recursos industriales y comerciales de Renault do Brasil para acelerar su implantación en el principal mercado automovilístico de la región.

Según ha informado la compañía francesa, la industrialización de los vehículos Geely Auto, que complementan a los vehículos Renault en la planta Ayrton Senna en São José dos Pinhais, junto a la ciudad de Curitiba (estado de Paraná), permitirá a Renault do Brasil aumentar la producción y fortalecer aún más la competitividad de su complejo industrial de primera línea. Paralelamente, Renault utilizará la avanzada plataforma multienergía GEA de Geely para ampliar su gama a vehículos de cero y bajas emisiones destinados al mercado brasileño.

Desde un punto de vista comercial, Renault do Brasil distribuirá la cartera de vehículos de cero y bajas emisiones de Geely Auto en el país y, por lo tanto, se beneficiará de nuevas oportunidades de crecimiento en ventas, financiación y servicios. Mediante esta cooperación, según se informa desde la marca del rombo, Renault Group y Geely consolidan su presencia en Brasil y aceleran el desarrollo de sus respectivas marcas en un mercado clave que, en el primer semestre de 2025, representó más del 40% de los vehículos matriculados en América Latina.

La multinacional francesa apuesta por un Pacto de Estado para la automoción La industria del automóvil tanto en España como en Europa se encuentra en un momento complicado porque la transición hacia el vehículo eléctrico no acaba de consolidarse, los competidores provenientes de otros mercados como China ganan cuota de mercado y la demanda entre los compradores se ha ralentizado. Una coyuntura que pone en riesgo el futuro del sector. Ante esta situación, Renault ha lanzado un manifiesto que pretende unir a todos los actores de este ámbito, incluidas las administraciones, con el objetivo de garantizar el futuro de un sector que representa el 7% del PIB de la UE y emplea a casi 14 millones de personas en el viejo continente en factorías como las de Valladolid y Villamuriel de Cerrato (Palencia). Este manifiesto fue presentado el pasado 30 de octubre en Madrid en una jornada en la que se insistió en la necesidad de un Pacto de Estado para la Industria de la Automoción que permita garantizar la competitividad de España.