Imagen promocional del nuevo Mitsubishi Grandis, que se monta en Valladolid. El Norte

Renault comienza a fabricar el Mitsubishi Grandis en Valladolid con la previsión de producir 2.500 este año

El gemelo del Symbioz, un SUV híbrido pensado para familias jóvenes, ya está a la venta

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:34

Comenta

Renault ha comenzado a montar en su factoría de Valladolid el nuevo Grandis de Mitsubishi, un SUV compacto híbrido diseñado sobre la base del Symbioz ... de la multinacional francesa del que espera producir 2.500 unidades de aquí a final de año. El coche, que tiene como público objetivo a las familias jóvenes con niños, se manufactura en exclusiva para el mercado europeo en las instalaciones de la carretera de Madrid.

