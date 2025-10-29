Renault comienza a fabricar el Mitsubishi Grandis en Valladolid con la previsión de producir 2.500 este año

Renault ha comenzado a montar en su factoría de Valladolid el nuevo Grandis de Mitsubishi, un SUV compacto híbrido diseñado sobre la base del Symbioz ... de la multinacional francesa del que espera producir 2.500 unidades de aquí a final de año. El coche, que tiene como público objetivo a las familias jóvenes con niños, se manufactura en exclusiva para el mercado europeo en las instalaciones de la carretera de Madrid.

La elección de la planta de la provincia para su fabricación, en el marco de la alianza entre Renault y la firma japonesa, se conoció el pasado febrero y fue aplaudida por los representantes de la plantilla por cuanto implicaba una mayor carga de trabajo. La experiencia sin duda ha jugado a favor del complejo del rombo en Valladolid, porque ha ensamblado otro turismo para Mitsubishi Motors, el ASX, un todoterreno urbano que a su vez es gemelo del popular Captur.

Ahora bien, mientras que este compite en el segmento B de los SUV (siglas en inglés de los 'sport utility vehicle', en castellano vehículos deportivos utilitarios), que agrupa a los más pequeños, el Grandis lo hace en el SUV-C, donde se encuadran los de tamaño mediano y por ello el mayor de Europa. Precisamente su nombre significa «grande» e «impresionante» en latín, lo que según la compañía «hace referencia al espacioso interior y la imponente presencia», al que hacen honor también sus «casi 500 litros de maletero, uno de los más grandes de su categoría».

Desde 26.100 y 30.300 euros

Se da la circunstancia de que no es el primer vehículo de Mitsubishi con ese apelativo, porque a principios de la década de los 2000 ya hubo un monovolumen llamado así. El actual, que ya ha comenzado a comercializarse, poco tiene que ver con aquel, puesto que se trata de un modelo electrificado con dos motorizaciones. En cuanto al precio, la opción MHEV (microhíbrida) de 130 CV parte de 26.100 euros, mientras que la variante HEV (totalmente híbrida) de 1,8 litros sale desde los 30.300.

Con motivo del lanzamiento esas cifras «incluyen un descuento comercial de 1.200 euros, que se amplía con otros 2.500 euros en el caso de optar por la financiación a través de la propia marca», precisan fuentes de Mitsubishi, que también ponen en valor que el diseño exterior «se caracteriza por un estilo dinámico y robusto, con el Dynamic Shield frontal –la característica parrilla y paragolpes en forma de 'x'– y un motivo trasero hexagonal que refuerzan su carácter», mientras que dentro hay «materiales de calidad» y «un claro enfoque en la conectividad».

Sumbioz de Renault, con el que comparte plataforma El nuevo Grandis de Mitsubishi

Tanto es así que integra «servicios de Google, un sistema de sonido Harman Kardon y funciones remotas a través de la aplicación móvil» de la veterana empresa nipona, que en 2017 cumplió un siglo de historia. A esto se suma «un conjunto completo de tecnologías ADAS» y una garantía ampliada de ocho años o 160.000 km, algo que a juicio del constructor «refuerza su posicionamiento en el mercado». La preventa arrancó en septiembre como anticipo de su llegada a los concesionarios en octubre.

El inicio de la fabricación del Grandis, que comenzó la semana pasada, se produce en pleno proceso de renovación del convenio colectivo de Renault España, que se inició este martes con la constitución de la Comisión Negociadora. A expensas de cómo vayan las ventas su llegada implica un mayor volumen de actividad al que se hará frente con una plantilla que Renault ha incrementado en más de 300 personas, según anunció en junio, para volver a activar el turno de noche en Valladolid.