Renault asegura a la Junta que su fusión con Fiat será beneficiosa para las factorías de la comunidad Pilar del Olmo. / ICAL La consejera de Economía descarta perjuicios para el empleo ya que los dos fabricantes «operan en ámbitos distintos y su integración generará sinergias» ÁNGEL BLANCO ESCALONA Lunes, 3 junio 2019, 20:48

Desde el minuto uno –el 26 de mayo, cuando Fiat Chrysler confirmó que había propuesto a Renault fusionarse–, el fabricante italiano destacó que los negocios de ambos fabricantes son complementarios, lo que minimiza el impacto en el empleo. Los gobiernos de Roma y París se apresuraron a exigir que la operación dejase intactas a las plantillas y también el ejecutivo de Pedro Sánchez citó como prioritario mantener el empleo de las factorías españolas, dos en Valladolid, una en Palencia y otra en Sevilla. La consejera de Economía y Hacienda confirmó que el ejecutivo regional se ha puesto en contacto con los responsables de la alianza Renault-Nissan, quienes «han dicho que no hay motivos para la intranquilidad».

Pilar del Olmo recordó que Fiat no produce coches en España –«solo los camiones de Iveco, que están en otro segmento del negocio», puntualizó– y que el fabricante italiano ya ha dicho que la operación no tiene por qué requerir de cierres de plantas. «De materializarse la fusión –añadió la consejera–, la empresa resultante sería el primer o segundo productor mundial de automóviles, algo que sin duda resultará beneficioso para la competitividad y el futuro de las fábricas de Renault en España, que no se verían afectadas en el empleo y sí podrían aprovecharse de las sinergias que se produzcan».

Renault tiene el grueso de su mercado en Europa (también en Asia si por Renault entendemos la alianza y las participaciones cruzadas que la marca francesa mantiene con Nissan, el gran fleco pendiente de una eventual fusión) y aunque Fiat también vende coches en el Viejo Continente, es en EE UU donde tiene la mayor parte de su negocio, según se encargó de recordar Pilar del Olmo, quien insistió en que la fusión resultará «positiva» para la comunidad.

La propuesta de fusión de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) con Renault, que el consejo de administración del grupo francés analiza hoy, permitiría a la compañía resultante afrontar en mejor posición las elevadas inversiones que requiere el coche del futuro. Los vehículos híbridos enchufables y eléctricos puros, además de los de conducción autónoma, están llamados a convertirse en protagonistas del sector del automóvil a medio plazo.

Nissan advierte de que la operación obligará a revisar su alianza con el fabricante francés

Renault parte con ventaja en la carrera hacia la electrificación, pues tiene ya cinco modelos eléctricos más el pequeño Twizy, lo que le otorga una cuota en este segmento de mercado en Europa del 22%. Además, su socia Nissan vende desde 2010 el Leaf, el eléctrico puro líder del mercado, disponible en más de 50 países. Mientras, FCA va más retrasado en este aspecto y solo tiene un eléctrico, el Fiat 500e, que produce en México y EE UU, y un híbrido no enchufable de Chrysler en el mercado estadounidense, el Pacífica.

El consejero delegado de Nissan, Hiroto Saikawa, ha advertido de que de completarse la fusión entre Renault y Fiat Chrysler Automobiles (FCA) la relación existente entre las marcas francesa y japonesa requeriría una revisión «fundamental». «Desde el punto de vista de proteger los intereses de Nissan, analizaremos y consideraremos las relaciones contractuales existentes y cómo debemos operar los negocios en el futuro», señaló Saikawa