Inauguración del Centro Bahá'í, en la calle Juan García Hortelano, en Parquesol.

Inauguración del Centro Bahá'í, en la calle Juan García Hortelano, en Parquesol. Aida Barrio

La religión bahá'i estrena sede en Parquesol 53 años después de su llegada a Valladolid

La comunidad, una de las once confesiones reconocidas en Valladolid, inaugura un local de «oración, retiro y encuentro espiritual»

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:31

«La meditación es la llave que abre las puertas de los misterios», dice uno de los escritos bahá'ís que lucen a las puertas ... de la nueva sede que la religión –con orígenes en Persia a mediados del siglo XIX– inauguró este sábado por la tarde en Parquesol. El nuevo local «de oración, retiro y encuentro espiritual» (en el número 43 de la calle Juan García Hortelano) es la primera sede pública de una comunidad que hasta ahora se reunía en casas particulares (o en locales cedidos por Red Íncola y el Ayuntamiento). A partir de ahora, contará con un espacio propio que servirá tanto para los encuentros cotidianos de esta comunidad como para «poner en marcha acciones y proyectos de atención comunitaria», como explicó Clarisa Nieva, responsable de la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahá'í en España.

