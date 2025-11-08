La religión bahá'i estrena sede en Parquesol 53 años después de su llegada a Valladolid

«La meditación es la llave que abre las puertas de los misterios», dice uno de los escritos bahá'ís que lucen a las puertas ... de la nueva sede que la religión –con orígenes en Persia a mediados del siglo XIX– inauguró este sábado por la tarde en Parquesol. El nuevo local «de oración, retiro y encuentro espiritual» (en el número 43 de la calle Juan García Hortelano) es la primera sede pública de una comunidad que hasta ahora se reunía en casas particulares (o en locales cedidos por Red Íncola y el Ayuntamiento). A partir de ahora, contará con un espacio propio que servirá tanto para los encuentros cotidianos de esta comunidad como para «poner en marcha acciones y proyectos de atención comunitaria», como explicó Clarisa Nieva, responsable de la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahá'í en España.

Esta religión –una de las once confesiones con presencia en Valladolid– está presente en España desde hace 78 años y llegó a la capital hace 53, de la mano de Sokout, una mujer que comenzó a difundir estas ideas junto al Pisuerga. La fe bahá'í (incluida en el registro de entidades religiosas del Ministerio de la Presidencia) tiene sus orígenes en las enseñanzas del religioso persa Bahá'u'lláh, «mensajero divino, nacido en Persia y exiliado en Turquía, Egipto y finalmente Israel» que planteó los principios de esta religión.

«No tenemos líderes espirituales ni clero», dice Zhinuzh Watson, miembro de la comunidad vallisoletana, quien destaca alguno de los principios de una fe que profesan 5.000 personas en España (no ofrecieron datos de su presencia en Valladolid). «Existencia de un único Dios. La base de todas las religiones es la misma. Armonía entre la ciencia y la religión. Educación universal y obligatoria. La religión debe ser causa de amor y unidad. Eliminación de los prejuicios de raza, religión o nacionalidad. Igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Creación de un Tribunal Mundial de Justicia».

Ampliar Asistentes a la inauguración del Centro Bahá'í, en Parquesol. Aida Barrio

La comunidad bahá'í está representada en la mesa de la diversidad religiosa de Valladolid, constituida en 2022 como «espacio de reflexión, reconocimiento y respeto mutuo para mostrar el pluralismo religioso existente en la ciudad», como explican las bases de este órgano. En la web municipal sobre diversidad se explica que «a nivel individual, cada bahá'í se centra en desarrollar cualidades –como la confiabilidad, la cooperación y la tolerancia– que son fundamentales para un orden social estable». «Lo más sagrado para nosotros es el servicio desinteresado», explica Zhinuzh Watson.Por eso, aseguran, esta nueva sede de Parquesol es un espacio abierto «a toda la ciudad» para acoger actividades sociales o educativas.

La comunidad –que se rige por un calendario con 19 meses de 19 días– se reúne cada 19 días en un encuentro que tiene una parte «devocional y de oraciones» y otra «administrativa» donde se plantean proyectos «educativos o grupos de estudio para mejorar la sociedad y fortalecer la comunidad». «La apertura de este centro en Parquesol, de este laboratorio de unidad, no es un inicio, sino un nuevo capítulo de la historia bahá'í en Valladolid», apuntó Somhairle Watson, durante la inauguración del nuevo espacio, enmarcada en la semana Valladolid Plural, impulsada por el Ayuntamiento para promover la convivencia ciudadana desde el respeto a la diversidad.