El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una empleada coloca varios libros en la librería Maxtor - La Sombra de Caín. Alberto Mingueza

Valladolid

El relevo en tiendas y la nueva visión de negocio estabilizan la situación de las librerías

El gremio suma 29 establecimientos asociados en la provincia que buscan ir más allá de que el cliente compre un libro

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:20

Comenta

«Estabilidad». Esa es la palabra que resume la situación de las librerías de Valladolid. Así es como lo define Pablo de Garay, presidente del ... Gremio de Libreros de la capital. Un equilibrio, una «firmeza», que se define por la continuidad de las librerías que permanecen en la ciudad, porque sí, hay algunas que cierran, pero también hay relevo, y eso es importante. «Viene gente joven, personas que también cogen negocios familiares y los continúan. Se jubilan los padres, los abuelos o los tíos y aparecen personas con una visión distinta que le dan una vuelta al sector, que también es necesario. Todo evoluciona, tanto el lector como el librero», continúa el presidente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  2. 2

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  5. 5 Hallan muerto a un sintecho en el Paseo de Zorrilla de Valladolid
  6. 6

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  7. 7

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  8. 8 Un hombre arranca de un mordisco un trozo de oreja a otro durante una pelea en Valladolid
  9. 9 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  10. 10 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El relevo en tiendas y la nueva visión de negocio estabilizan la situación de las librerías

El relevo en tiendas y la nueva visión de negocio estabilizan la situación de las librerías