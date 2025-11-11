El relevo en tiendas y la nueva visión de negocio estabilizan la situación de las librerías

«Estabilidad». Esa es la palabra que resume la situación de las librerías de Valladolid. Así es como lo define Pablo de Garay, presidente del ... Gremio de Libreros de la capital. Un equilibrio, una «firmeza», que se define por la continuidad de las librerías que permanecen en la ciudad, porque sí, hay algunas que cierran, pero también hay relevo, y eso es importante. «Viene gente joven, personas que también cogen negocios familiares y los continúan. Se jubilan los padres, los abuelos o los tíos y aparecen personas con una visión distinta que le dan una vuelta al sector, que también es necesario. Todo evoluciona, tanto el lector como el librero», continúa el presidente.

Son matices que también se notan en el propio negocio, que ahora también va más allá de la propia venta de libros. «Tenemos que intentar dar ese plus que no te puede dar una fría compra en una plataforma online». Para conseguirlo, las librerías buscan varias formas de añadir más valor al libro. ¿Dónde? «Vienes para buscar una recomendación y la tienes. Llegas con poca información y sales con el libro correcto de la mano», responde el presidente del gremio. A esto se suman otras actividades en los negocios, como talleres literarios, talleres de clubes de lectura, negocios que están especializados en una temática. «En definitiva, acogen actividades culturales», resume el portavoz.

«Ya no es solo el libro en sí. No es venir a que te despachen un libro, es venir a estar. A ver, a disfrutar de una actividad, de un evento, de una firma de libros, de una presentación o de cualquier otra cosa», continúa. Es una nueva visión que alcanza también a las librerías de barrio, que también buscan atraer estas experiencias a los negocios. «Otra forma de comunicarse y de acercarse al lector». Además de esas actividades que transforman a las librerías en, más aún, centros culturales, también se suman los modelos de locales que también funcionan como cafeterías.

Frente a las librerías que acogen eventos aparecen aquellas cuyo modelo de negocio suma una cafetería

Sobre el futuro del gremio, el presidente del área considera que la estabilidad será algo que impere en el horizonte más próximo. «Mientras no sea un cambio muy drástico o que cambie por completo las reglas del juego, todo apunta a que va a seguir igual. Nosotros vamos a seguir estando», asegura. Todo ello frente a los nuevos modos de consumo. «También se decía que el libro electrónico mataría al libro en papel pero no es verdad. Ambas cosas son complementarias, no hay que sustituir una por otra. En un futuro lejano es más difícil predecir, pero la clave es esa estabilidad, siempre que no pase nada que no repercuta de forma muy fuerte en el sector».

Ampliar Javier Campelo posa en el interior de la librería Maxtor - La Sombra de Caín. Alberto Mingueza

En cualquier caso, uno de esos ejemplos de estabilidad lo escenifica Javier Campelo, editor del sello Páramo, que hace dos meses ha tomado el relevo en la mítica Maxtor de la calle Fray Luis de León. «Pretendíamos mantener el espíritu pero también hacer lo que hacemos con la distribuidora», explica. Esto significa trabajar con editoriales independientes y que la oferta se identifique por una serie de libros que se escapan de lo convencional. No en tramas o géneros, simplemente en obras que son más difíciles de encontrar en otras librerías. Su factor diferenciador.

El cambio de oferta también ha sorprendido a clientes, que ahora se encontrarán con autores y obras que quizá hasta ahora no entraban dentro de sus opciones de compra. «Tenemos una parte de clientes, que estaban acostumbrados a unos libros, que se han encontrado con una sorpresa, y otros, la mayor parte, que están felices por encontrar una oferta diferente», explica Javier Campelo, quien tomó el relevo de Maximiano San José en este histórico local del centro de Valladolid, que mantiene su conocido diseño interior original bajo el renovado nombre de Maxtor - La Sombra de Caín.

Sobre la situación del sector también se para Javier Campelo, que puede opinar desde varias perspectivas, también como editor del sello Páramo y como distribuidor con La Sombra de Caín. «Desde esta posición lo que notas es que sí, que las librerías a pesar de que hay relevo, también están cerrando. Desde otro punto de vista también observas que, como negocio, las librerías están cambiando y ahora tienes otro tipo de establecimiento donde por ejemplo también cuentas con libros y café», comenta.

Las librerías han celebrado este martes su día, cuando los negocios han ofrecido varias actividades y también pequeños obsequios en forma de marcapáginas. Los negocios han regalado a los clientes los puntos de libro ganadores del 'V Concurso de Marcapáginas Día de las Librerías', organizado en colaboración con la Escuela de Diseño ESI Valladolid y el Ayuntamiento de la ciudad, bajo la dirección de la ilustradora Cinta Arribas. Los marcapáginas se han repartido gratuitamente en las librerías este martes, que también contaban con un 5% de descuento en todos los libros. Ahora mismo, el gremio de libreros de Valladolid -que también cuenta con negocios de fuera del municipio- suma 29 establecimientos agremiados, si bien no integra a todos los locales de la capital.