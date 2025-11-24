La rehabilitación del 29 de Octubre continuará este año en diez bloques de viviendas más

La transformación se reactivó tras cuatro años de parón. Empezó a haber movimiento en mayo y el tajo comenzó a ser más visible en verano. ... Es el resumen a grandes rasgos de la transformación del 29 de Octubre, en el entorno de Pajarillos, al menos en lo que va de año. Ha sido en 2025 cuando el Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde a la renovación de diez bloques del barrio, cuando también se ha confirmado la peatonalización de la calle Pavo Real. La visita del concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, fue en julio, y desde entonces ha habido cambios en las viviendas. Algunos de los más visibles radican en el propio aspecto de las fachadas, especialmente en las casas de la calle de Villabáñez, justo a la altura del túnel que da acceso al entorno de Vadillos. Son aquellos bloques que habían estado sin tocar desde 2021, donde el cableado colgaba de las fachadas para alcanzar los contadores.

Algunos de los cables permanecen, pero el aspecto sí se aprecia diferente. El mayor cambio está en la presencia de unas protecciones de color blanco que ocultan las redes verticales y que además esconden los contadores eléctricos, que antes quedaban descubiertos. También se ha terminado de recubrir la parte más baja de las viviendas ya adecuadas antes del parón de cuatro años, pero donde faltaba por recubrir con material aislante algunos cachos donde el ladrillo todavía asomaba en los revestimientos. La rehabilitación también ha avanzado dentro del 29 de octubre, más allá del borde exterior de Villabáñez.

Es especialmente palpable en la calle Periquito, donde se ha culminado la urbanización de la vía peatonal, que conecta con Zorzal. La intervención ha consistido en la renovación integral del pavimento, que ahora divide la calle en dos mitades, entre las losas y un parterre rectangular donde se han plantado seis árboles. El segundo bloque de viviendas que enmarca esta renovada calle también ha sufrido modificaciones en los últimos meses, concretadas en la renovación de estas vallas de color blanco que recubren las viviendas ya restauradas. Se suma además la limpieza de la fachada y el recubrimiento de alguna de las canalizaciones.

«Antes de terminar el año empezará Pavo Real y se mantiene la intención de peatonalizar la calle para quede como un espacio abierto al público»

En aquella visita, el concejal del ramo aseguró la renovación de diez bloques. Ahora, Zarandona confirma que la intervención en estas viviendas, ubicadas en la calle Pavo Real, continuará este año. «Su adaptación era la más urgente según nos comunicó la UTE -Senior Servicios Integrales, S.A. y la Asociación Pajarillos Educa-, que ha hecho un trabajo de campo extraordinario para que exista un compromiso», apunta el edil. Después de esa luz verde del Consistorio, la licitación quedó desierta, pues la empresa interesada carecía de un requisito ya subsanado y que ahora ya tiene todo en orden para seguir con la rehabilitación del barrio. «Antes de terminar el año empezará Pavo Real y se mantiene la intención de peatonalizar la calle para que todo ese entorno, donde estaba el antiguo colegio público Santiago López, quede como un espacio abierto al público», incide Zarandona.

Sobre el aspecto de las viviendas que se rehabilitarán ahora, el concejal matiza que puede haber ciertas modificaciones respecto a las que ya muestran el resultado de la intervención. Se cambiarán algunas cosas, a demanda de los vecinos, como utilizar materiales que tengan una mayor durabilidad o mejorar los que se han utilizado para esas vallas de color blanco que rodean parte de las fachadas, en la zona de los tendederos. «Lo que buscamos es acomodar los nuevos proyectos con la experiencia para que la durabilidad sea visible y para mejorar la imagen del barrio», afirma el responsable del área de Vivienda y Urbanismo.

Reclamaciones vecinales

Y sobre las que ya se han finalizado también habla el concejal. «No podemos estar más satisfechos por el resultado, por cómo han quedado. Fue difícil encontrar una empresa que acometiera la obra, pero ha sido un éxito y con ello hemos eliminado el calvario que vivían los vecinos del barrio, que era tener una obra inacabada, que se alargaba en el tiempo, lo que puede ser más incómodo que la propia intervención», comenta.

Pero todavía queda por mejorar el aspecto del barrio, que acusa de una imagen descuidada especialmente por el entramado de cables que cuelgan de algunas fachadas y que se entrelazan entre edificios. En la mencionada visita en julio ya se mencionó que existe una intención para soterrar estas redes para conseguir una imagen más limpia de las viviendas. En esas están todavía. «Ya se han mantenido reuniones con las empresas de telefonía para concretar si desde enero se puede cambiar el aspecto. Es parte de la urbanización, si conseguimos que esto desaparezca, se irá en el buen camino», remata Zarandona.

Hace unos días, los colectivos sociales Red Delicias y Red Pajarillos mantuvieron una reunión con el concejal de Urbanismo y con Rodrigo Nieto, edil de Servicios Sociales, para demandar al Ayuntamiento una intervención integral del 29 de octubre así como del entorno de la calle Caamaño y Las Viudas. Desde los colectivos concretan que ambas zonas se encuentran entre las «barriadas con mayor volumen de población en situación de vulnerabilidad social de España», consecuencia de lo cual piden una intervención completa en las zonas, no solo limitada a los servicios sociales, sino también en otros áreas como educación o empleo. Para ello, pidieron también una implicación directa de las consejerías de la Junta responsables de estos departamentos.

De forma más concreta, las asociaciones solicitaron una «evaluación cualitativa» para valorar los progresos y priorizar la intervención con familias en situación de vulnerabilidad, intervenir con el alumnado que desde el primer curso de ESO evidencie que van a tener fracaso escolar, un apoyo educativo específico de aprendizaje de español para el alumnado que desconoce el idioma o el desarrollo de un programa de educación de calle, no formal, con jóvenes en situación de exclusión o riesgo de exclusión.

Según su testimonio, desde el Ayuntamiento habrían mostrado el compromiso con algunas intervenciones a corto-medio plazo, como mejorar la limpieza, convocar reuniones cada dos o tres meses para analizar la evolución, implantar en las zonas los programas de Vallatarde y Vallanoche, fomentar la figura de personas referentes o coordinar con otras áreas la intervención integral en asuntos como el absentismo o el desconocimiento del idioma.