Regalado recupera un edificio de mediados del XIX para ocho viviendas de alquiler

Un enorme trampantojo con la imagen de don Quijote de la Mancha acompañado de Sancho Panza cubre desde hace unos días la fachada. En la ... lona, anclada sobre un andamiaje, la Comunidad de Madrid promociona la casa natal de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares, entre otros reclamos turísticos de la localidad. En principio, parece más adecuado este anuncio, que en este caso tiene réplica en Valladolid con el espacio que fue hogar del escritor en Miguel Íscar, que esas telas verdosas transparentes que se suelen utilizar para disimular los hierros de los armazones de obra.

Tras el cartelón, los operarios ya trabajan en la recuperación del único inmueble de la calle Regalado, el número 3, que permanecía sin uso, en un estado de abandono desde hace unos diez años con la excepción de sus bajos comerciales. Hasta entonces, la única residente era la propietaria del inmueble, una señora mayor que falleció y se lo dejó en herencia a unos sobrinos de Canarias, según explican vecinos del entorno. Estos lo vendieron a la sociedad Monte Manantial, el dueño que ahora ha impulsado la intervención en este enclave, muy cerca de la confluencia con Duque de la Victoria.

La licencia para rehabilitar este bloque de mediados del siglo XIX, concretamente de 1850, con una edificabilidad de 796 metros cuadrados y que fue reformado en 1969, según recoge la ficha del Catastro, la otorgó el Ayuntamiento a finales de 2024, pero los obreros han tardado en entrar. Con la fachada protegida por su valor histórico y la obligación de mantener su configuración estructural, el promotor de esta rehabilitación reformará el bloque para sacar un total de ocho viviendas con dos dormitorios. No serán para venta. Su destino será el alquiler, según explica Alberto Martínez, el arquitecto del NoMade Estudio, encargado de redactar el proyecto.

Ampliar El edificio antes de ser cubierto para la obra. Catastro

Según el último informe de la Cámara de la Propiedad Urbana, el precio medio de los pisos de alquiler en el casco histórico varía entre los 887 euros de la zona de La Antigua-Santa Cruz-San Pablo y los 1.834 del entorno de la Plaza Mayor. De momento, el promotor no ofrece importes de las futuras rentas, ya que, como es normal, se adaptarán a los del mercado en el momento en el que las viviendas estén preparadas para entrar a vivir.

Los trabajos han comenzado por la reparación de la cubierta con el objetivo de poder acometer toda la reforma interior a lo largo de este invierno. El plazo de ejecución es de un año aproximadamente, pero la idea es que el andamiaje se pueda retirar «en unos dos meses» para facilitar el tránsito peatonal en esta concurrida vía que une la arteria comercial de Santiago con la zona de la Catedral.

El diagnóstico previo que se ha realizado sobre el inmueble arroja que su estado estructural es válido teniendo en cuenta la antigüedad del mismo y el tiempo que lleva en desuso, aunque habrá que sustituir algún elemento puntual que se encontraba en estado deficiente, según acota el arquitecto. El inmueble se configura en tres cuerpos. A ambos lados de la construcción destacan sus reconocibles miradores de madera superpuestos sobre la envolvente. En el centro, las nueve ventanas cuentan con balcones de forja. El del primer piso es corrido y los del resto, individuales.

La obra no afectará a la farmacia ubicada en los bajos de este inmueble, la histórica botica de la licenciada Sara Cano Gil, un establecimiento que mantiene intacta su estética decimonónica. Ahora algo escondida entre los andamios, fue abierta por Bonifacio Martín Rodríguez a finales del siglo XIX cuando la calle estaba dedicada a Alfonso XII. El local mantiene su atractiva fachada de madera y en el interior conserva esos estantes de antaño donde descansan los antiguos albarelos, esos tarros cilíndricos de cerámica que se usaban para almacenar bálsamos y ungüentos.

La última novedad en esta calle, que fue peatonalizada con Gobierno del PSOE y Toma la Palabra en 2017, una decisión que ha mejorado la movilidad y su atractivo, ha sido la instalación del jardín vertical en el esquinazo de Regalado con Teresa Gil, en la sede de CaixaBank, una actuación que ha reverdecido esta bonita vía y que le ha dado alegría a un plomizo bloque que desentonaba mucho con el resto del caserío de este trazado urbano.

La intervención en Regalado para recuperar un edificio que es historia de Valladolid se suma a otras rehabilitaciones que están dando lustre a inmuebles veteranos del casco histórico. Entre las últimas reformas ya concluidas destaca la del bloque que acogía El Penicilino en la plaza de la Libertad donde se han habilitado 18 viviendas de lujo. Muy cerca avanza la obra en otro imponente inmueble: el edificio Calderón, situado en el número 10 de la Bajada de Libertad esquina con Echegaray frente al teatro y que data de 1904.

Pendiente de iniciarse destaca la reforma para devolver a la vida al número 18 de la calle Platerías, el último edificio que permanece andamiado en esta histórica vía presidida por la Iglesia de la Vera Cruz. El bloque, de 1870, acogerá 14 apartamentos turísticos. El empresario que los promueve, el segoviano Raúl Martín, también ha iniciado la rehabilitación del palacete del siglo XVII situado en el número 14 de San Martín para habilitar 22 alojamientos para visitantes.