Los recursos que la UVA necesitaría en el nuevo grado de Farmacia: de dos microondas a cuatro glucómetros

Las obras en la Facultad de Medicina han ayudado a que no haga falta trastocar mucho las instalaciones para acoger el nuevo grado de Farmacia, ... que se implantará en la Universidad de Valladolid el próximo año, siempre que reciba el visto bueno de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl). Pero sí que hace falta material y cierto equipamiento, especialmente en una titulación donde la parte práctica es esencial para los alumnos y el futuro desarrollo de su labor profesional. En total, las solicitudes de equipamiento que precisa la universidad ascienden a los 379.172 euros. El desglose contempla algunas partidas puntuales, mientras que otras son anuales a consecuencia del gasto fungible de las prácticas.

Entre los materiales que aparecen destacan algunos a simple vista más habituales para el público no sanitario, como dos frigoríficos y un congelador por un coste aproximado de 2.700 euros. Una estufa de secado por 2.500 euros, un lavavajillas de laboratorio por 6.000 euros o dos microondas por 200 euros. Estos últimos son, además, la partida más baja del listado de materiales (hay otra, dos vórtex, por 169 euros más IVA, pero no se concreta la cuantía del impuesto). En total, el catálogo cuenta con más de setenta tipos de recursos que serían necesarios a lo largo de la titulación. No todos, eso sí, harían falta para poner en marcha el grado, ya que la memoria del grado concreta el año en el que estará disponible.

De hecho solo seis de las decenas de equipamiento que aparecen estarán disponibles en el primer año del grado. La mayoría llegarán para el 2028/2029, cuando ya habrá alumnos en los primeros tres cursos de la nueva titulación, que en total suma cinco años de formación para los alumnos. Entre las necesidades más costosas aparece un equipo de Kjeldahl por 16.000 euros, que permite registrar los componentes del nitrógeno. Al menos según se concreta con una simple búsqueda en internet. También aparecen otros 18.000 euros en un equipo de análisis de fibra.

El resto de partidas se concretan en por ejemplo veinte juegos de tres pipetas por 9.600 euros, cuatro equipos de electroforesis y dos fuentes de alimentación por nueve mil euros, un audiómetro por dos mil euros o cuatro glucómetros por mil euros. El precio previsto de los materiales fungibles, esos que se deberán adquirir cada año van de entre los dos mil euros hasta los nueve mil.