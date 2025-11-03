El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La entrada de la facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Carlos Espeso

Los recursos que la UVA necesitaría en el nuevo grado de Farmacia: de dos microondas a cuatro glucómetros

La previsión de dotación de recursos materiales asciende a los 379.172 euros para las asignaturas de la titulación y las clases prácticas

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:22

Comenta

Las obras en la Facultad de Medicina han ayudado a que no haga falta trastocar mucho las instalaciones para acoger el nuevo grado de Farmacia, ... que se implantará en la Universidad de Valladolid el próximo año, siempre que reciba el visto bueno de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl). Pero sí que hace falta material y cierto equipamiento, especialmente en una titulación donde la parte práctica es esencial para los alumnos y el futuro desarrollo de su labor profesional. En total, las solicitudes de equipamiento que precisa la universidad ascienden a los 379.172 euros. El desglose contempla algunas partidas puntuales, mientras que otras son anuales a consecuencia del gasto fungible de las prácticas.

