Román Rodríguez: «Recurriremos a créditos si no vendemos parcelas en Los Alamares para afrontar las inversiones» Román Rodríguez en su despacho de Alcaldía. / SANTIAGO BERMEJO El alcalde de Laguna, Román Rodríguez, tiene claro que su primera prioridad es la construcción de la rotonda del camino del Portillejo JESÚS NIETO / Laguna de Duero. Jueves, 20 junio 2019, 11:42

Tiene muy claro cuáles son las prioridades más urgentes de Laguna de Duero y también tiene muy claro que habría que empezar con ellas cuanto antes, en el primer año de mandato y no demorarlo más. Román Rodríguez de Castro afronta su segundo mandato convencido de que si no se venden parcelas en el polígono industrial de Los Alamares con las que sufragar las inversiones, habrá que recurrir a crédito. Su primera prioridad es la rotonda del camino del Portillejo, aunque es una obra que no depende del Ayuntamiento, sino de la Junta de Castilla y León. A partir de ahí, habría que dejar resuelto en los próximos cuatro años la Casa de la Juventud, la Escuela de Música, sustituir tuberías de fibrocemento, cubrir alguna pista polideportiva más e invertir en la mejora de la piscina.

–El pasado sábado tomó de nuevo, por segunda vez, el bastón de mando del municipio. ¿Cuál es la primera prioridad en la que está trabajando?

–La salida de Laguna con la construcción de una rotonda a la altura del camino del Portillejo. Pero también me gustaría ver Laguna dentro de cuatro años con una Casa de la Juventud funcionando en la antigua biblioteca y las parcelas del polígono de Los Alamares vendidas para crear empleo y afrontar inversiones.

–Pero la venta de parcelas no es tan fácil, porque además hay muchos polígonos industriales en el entorno con parcelas disponibles.

–Intentaremos venderlas. Por el Ayuntamiento se ha pasado mucha gente interesándose por ellas.

–Según se ha dicho, las inversiones que necesitan Laguna están supeditadas a la venta de parcelas y si no se venden las suficientes parcelas, ¿no habrá inversiones?

–Si no se venden las parcelas, vamos a plantear ir a crédito para acometer las inversiones más urgentes, como la Casa de la Juventud, la Escuela de Música, la sustitución de las tuberías de fibrocemento… Y en eso nos tenemos que meter rápidamente. No podemos esperar al segundo o tercer año.

–¿Y las instalaciones deportivas?

–Instalaciones deportivas, también. Hay deportes minoritarios como el bádminton o skate, que necesitan que les atendamos. Nos estamos planteando cubrir alguna pista polideportiva más, como ya hicimos con la exterior del polideportivo.

–¿Y el Real de la Feria?

–La idea allí es hacer un campo de fútbol en condiciones, pero estamos hablando ya de una inversión de unos 300.000 euros.

–Entonces para dejar Laguna en condiciones, ¿de cuánto dinero estamos hablando?

–Aunque son muchas las necesidades que tiene Laguna, iremos haciendo las cosas en función de los ingresos que vayamos generando. En lo que más vamos a luchar es en la rotonda de la salida a Valladolid, la venta de las parcelas de Los Alamares, la Casa de la Juventud, terminar la Escuela de Música… También hay que invertir dinero en las piscinas y que la próxima temporada pudiésemos disfrutar, al menos de un nuevo bar.

–Ahora que ya han pasado unas semanas de los resultados electorales municipales, ¿qué análisis hace tanto de su victoria, como de los resultados de sus adversarios?

–Yo sí confiaba en sacar al menos los mismos concejales que tenía, aunque sí me ha sorprendido que he sacado 1447 votos más. Yo creo que soy una persona muy cercana, no solo en el Ayuntamiento, sino también en la calle y yo creo que eso la gente lo valora.

–Dice que ha ganado 1447 votos, mientras el PSOE ha registrado 1629 votos menos en las municipales que en las autonómicas que se celebraron el mismo día, Podemos ha perdido más de 500 votos con respecto a 2015… Muchos de esos votos seguramente han ido a Independientes por Laguna. Votos de izquierda que han ido a parar a un pacto con la derecha.

–Yo siempre he dicho que pacto con personas y no con partidos. Mi primera intención siempre fue pactar con el PSOE, aunque analizando el transcurso de las negociaciones creemos que ellos no pensaban igual. Les propusimos las mismas concejalías que tenían pero sin una dedicación exclusiva y una delegación de área menos y no aceptaron. También se dice que hay mucha gente del Partido Popular que me ha votado a mí y supongo que a esos tampoco les gustaría que pactara con el PSOE. Hay de todo. Yo creo que a los vecinos lo que les importa de verdad es que trabajes por su pueblo, más que con quién formas gobierno. Yo lo que trato de inculcar a mis concejales, sean del partido que sean, es que luchen por su pueblo.

–Ha sido 24 años concejal de Festejos y Deportes y cuatro, alcalde. ¿Ha sido la Alcaldía como se la esperaba?

–Como alcalde tienes que estar las 24 horas del día y los 365 días del año pendiente del Ayuntamiento. Aquí no hay descanso

–¿A quién prefiere al frente de la Junta de Castilla y León; a Luis Tudanca o a Alfonso Fernández Mañueco?

–Yo ahí no entro. El que esté que nos ayude en las necesidades que tenemos en Laguna.

–Porque la Junta sí que ha tenido a Laguna un poco descuidada.

–Supongo que como a otros muchos municipios. Yo aquí estoy con el Partido Popular y Ciudadanos. Si en la Junta coincide que gobiernan esos dos partidos pues intentaremos entendernos con ellos y si finalmente es Ciudadanos con el PSOE, pues igual.

–Porque también se rumoreó que no quería decantarse por el PSOE o PP en Laguna hasta que no se supiera quién iba a gestionar el Gobierno regional.

–Yo ya sabía que primero se tenían que constituir los ayuntamientos antes que las Cortes de Castilla y León, por lo que yo tenía que tomar la decisión antes de saber con certeza quién gobernaría la Junta.

–Dijo el portavoz socialista Juan José Tomás Biosca en la constitución del nuevo Ayuntamiento que la aprobación de PGOU podía estar detrás de su decisión de pactar con PP y Ciudadanos.

–Juan José Tomás Biosca sabe muy bien cuál es mi opinión con respecto al PGOU. Nos ha llegado el avance que hemos remitido al resto de grupos políticos y él sabe que compartimos la misma opinión: lo que yo pienso es lo que piensa él y lo que piensa él es lo que pienso yo. Y él no lo puede negar. Me parece que la reacción que tuvo en la constitución del Ayuntamiento fue una pataleta.

–Se presentará a un tercer mandato.

–Rotundamente, no.