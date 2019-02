«Hay que recuperar el sábado para el comercio de proximidad» Jesús Herreras, nuevo presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid. / Henar Sastre Jesús Herreras estrena mandato como presidente de Fecosva con los retos de fomentar el uso de Internet y de lograr que las rebajas vuelvan a estar reguladas en fechas concretas VÍCTOR VELA VALLADOLID Viernes, 1 febrero 2019, 12:39

Jesús Herreras (Mota delMarqués, 1963), hijo de comerciantes, al frente de las tiendas Marta, Mere y Lemon, es el nuevo presidente de Fecosva, la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid, plataforma que cumple en este 2019 sus primeros 25 años de historia, que agrupa a 800 comerciantes de la provincia y que desde esta semana tiene a Herreras (uno de sus fundadores) como nuevo presidente en sustitución de Javier Labarga.

–El comercio habrá cambiado mucho desde que su familia abrió Mere, en la avenida de Palencia, hace medio siglo.

–En esa época, el comercio tenía una función de abastecimiento de la población.No había la variedad de artículos que existe ahora. Se compraba por necesidad. Luego empezaron los grandes almacenes, las grandes superficies. Y lo que ahora supone una revolución total es...

–Internet.

–Nos ha cambiado la vida y ese es el gran reto que tenemos que afrontar.

–¿El comercio de barrio también necesita ese escaparate 'on line'?

–Claro. Tenemos que fomentar el uso de Internet.Y hacerlo sin olvidar lo que somos, sin perder nuestros valores y armas:el servicio y la atención personal, el consejo al cliente, la experiencia física de ver y tocar el producto.Eso es algo que Internet nunca va a conseguir. ¿Cuántas veces se ha comprado algo en Internet y, para bien o para mal, decimos:'Ay, es que yo creí que era otra cosa'?. Los matices de las tallas, las texturas, los colores... nunca los vas a poder ver por Internet.

–Cada vez se compra más en la red.

–Para el comercio es un reto importantísimo. Se puede y se debe vener por Internet. Pero no deja de ser un complemento. ¿Cuánto? Dependerá de cada uno, porque lo bueno del comercio es la variedad.

–Pese a la uniformidad que imponen las franquicias.

–El comercio es seña de identidad de una ciudad. Si vas a la calle Santiago, todo son franquicias. Y esas mismas franquicias, exactamente las mismas, las que hay en cualquier calle comercial de cualquier ciudad. Al final, hay calles que son fotocopias.

–Y frente a eso, calles con muchos locales vacíos.

–En los barrios la actividad se concentra en torno a la arteria principal. Antes el comercio estaba más repartido. En Delicias, por ejemplo, la avenida de Segovia sigue siendo el eje comercial, pero luego estaba Embajadores, Arca Real... Ahora, si te fijas, en esas calles secundarias ya no es que haya poco comercio, es que nadie se plantea abrir allí un negocio. Primero, porque si lo haces, vas a esa calle principal.Y segundo, porque esa espiral de cierre provoca que cada vez haya más calles muertas. Sí que hay clínicas dentales, veterinarias... Son negocios de servicio que no necesitan la publicidad directa de pasar y ver el escaparate.

–Pero hay muchos locales vacíos.

–¿Sabes qué pasa? Que muchos locales son muy grandes. Y ya no se necesitan tantos metros de venta.

–Dicen que vivimos en unas rebajas permanentes.

–Las rebajas tendrían que ser una oportunidad para el cliente y han llegado a un punto en el que se perciben como un derecho. El cliente cree que tiene derecho a que le hagan siempre un descuento, y no es así.Yo no hecho la culpa al cliente, sino a la situación que se ha creado.Hacen un daño horrible esos cartelonse de:'Hasta el 70% de descuento'.

–¿Por qué?

–A mí no se me ocurriría ir a comprar a una tienda donde pone:'Hasta el 70% de descuento'.

–¿Por qué?

–¿Cuando estoy comprando normal me está cobrando el 70%más? Y encima no es verdad. Es el gancho. Eso en una tienda pequeña no lo habrás visto nunca.Es un gancho de márquetin. Y siempre con 'hasta'.

–¿Fecosva defiende unos periodos determinados de rebajas?

–Estamos en un mercado libre, cada uno puede vender al precio que quiera, pero no debe hacer un uso fraudulento, torticero e interesado de la palabra rebajas. Las rebajas se crearon para liquidar artículos de fin de temporada. Era un periodo tasado, concreto, que se ha ido difuminando y confundiendo. Hay cadenas que el 1 de diciembre ya ponen rebajas y no lo son. Que hablen de promociones, no de rebajas. Por eso exigimos a la Junta que lo regule. Es por el bien de consumidor, para evitar confusión. El que quiera hacer descuentos, los puede hacer. Pero que no digan rebajas.¿Cómo se van a vender artículos de fin de temporada cuando ni siquiera ha empezado?

–Los centros comerciales están llenos los sábados por la tarde... y el comercio tradicional cerrado.

–El sábado era uno de los mejores días para el comercio. De los mejores. ¿Qué ocurre? Que mucha gente ha dejado de abrir el sábado por la tarde. Nos hemos metido en esa espiral de: 'Como no vendo, para qué voy a abrir'. Nos hemos dejado ganar ese terreno. Yo no soy partidario de abrir el domingo.Pero hay que intentar ganar el sábado. Mi proyecto es intentar recuperar el sábado para el comercio de proximidad. Las grandes superficies nos quitan cuota de mercado, en gran medida, por los sábados. Luego están los domingos y festivos, pero gracias a la gestión que hemos hecho las asociaciones de comercio hemos conseguido que haya límites, que no se abran más domingos.

–¿Cómo afecta el urbanismo, la movilidad, las peatonalizaciones...?

–En Valladolid hay cien mil personas que viven en los pueblos de alrededor. ¿Qué soluciones de movilidad se ofrecen a esas cien mil personas? Porque a lo mejor tienen más fácil irse al aparcamiento del centro comercial. A mí no me vale que digan: 'Pues ese señor que venga en bicicleta'. Es imposible.

–¿Qué propuestas hacen?

–No es fácil. Pero lo que está claro es que no se deben poner impedimentos, como cuando cortan el tráfico en el centro. Eso no afecta solo al centro, sino a toda la ciudad. No se pueden poner trabas a la movilidad.