ATA rechaza que los autónomos deban cotizar por sus ingresos reales «de forma obligatoria» Lorenzo Amor y Domiciano Curiel, en su comparecencia de esta mañana. / Á. B. Lorenzo Amor cree que «tener a Soraya Mayo en el congreso será un lujo» para los trabajadores por cuenta propia ÁNGEL BLANCO ESCALONA Jueves, 25 abril 2019, 13:08

Que sea «lo más justo y lo mejor» para los autónomos no quiere decir, en opinión de Lorenzo Amor, que deba ser obligatorio. La propuesta electoral del PSOE de cotizaciones en función de los ingresos reales debería, según el presidente de la Federación de Autónomos (ATA), ser una opción voluntaria y de implantación progresiva porque «no existe un patrón único entre los autónomos y para muchos es algo inviable». Amor ha acudido a Valladolid para 'presentar' a los medios de comunicación al nuevo presidente de ATA en Castilla y León, Domiciano Curiel, que sustituye a Soraya Mayo tras el salto de ésta a la política de la mano de Ciudadanos.

Equiparar la cotización a la Seguridad Social al nivel de ingresos, en lugar de permitir como ahora que los trabajadores por cuenta propia puedan hacerlo por la base mínima (opción que elige el 86% de ellos en Valladolid) supondría, ha explicado el presidente nacional de ATA, «que el 25% cotizase menos, el 20% igual y el resto, es decir más de la mitad, más». Esta situación, «con autónomos que no alcanzan a ingresar el salario mínimo, no puede imponerse de forma obligatoria». «Hay autónomos periodistas, comerciantes, colaboradores, societarios, en módulos, otros que trabajan solo seis meses al año... No existe un patrón único y los ingresos fijos al mes es algo que no existe», ha señalado Amor. Dicho lo cual, ha recordado que ATA siempre ha sido partidaria de recomendar a los trabajadores por cuenta propia que adecúen cotizaciones a ingresos dentro de sus posibilidades, «porque ello significa tener un mayor nivel de protección y una mejor pensión en el futuro».

Lorenzo Amor ha celebrado que «prácticamente todos» los partidos políticos hayan incluido en sus programas electorales alguna de las medidas que ATA reclama. También ha aplaudido la «valentía» de Soraya Mayo, presidenta de la asociación en Castilla y León durante 15 años, al haber fichado por el partido de Albert Rivera, como candidata al Congreso de los Diputados por Valladolid, pero ha evitado pedir el voto para ella. «Será un lujo tenerla como diputada y bueno que levante la mano en el Congreso por los autónomos», ha señalado, para a continuación matizar que los trabajadores por cuenta propia están «en la agenda de todos los partidos» y que lo importante es «que lo que ofrecen en campaña luego se lleve a la práctica».

Para el dirigente nacional de ATA, federación que desde el pasado mes de enero está integrada en la patronal CEOE, el colectivo necesita más atención por parte de las Administraciones. En este sentido, la tarifa plana de cotización para los nuevos emprendedores necesita un impulso o ajuste, con diferenciación para jóvenes, autónomos del medio rural u otros colectivos, sobre todo a tenor de los últimos datos conocidos, como los de la EPA de hoy. «Las comunidades autónomas que han complementado la medida, por ejemplo con una ampliación del periodo, son las que mayor crecimiento de autónomos y sobre todo mayor reducción de bajas están teniendo porque la eliminación de cargas que supone es muy importante», ha manifestado Amor.

La España vaciada

En Castilla y León, donde la Junta anunció que también la prolongaría durante seis meses más y una de las comunidades con peor evolución en el número de autónomos, la medida todavía no se ha puesto en marcha, según han explicado los representantes de ATA.

Según ha señalado Domiciano Curiel, el hecho de que el empleo por cuenta propia haya entrado en un serio declive en la comunidad, «mucho peor» que en el conjunto de España, «requiere que se realice una radografía exhaustiva de las causas». En su opinión, la despoblación y el envejecimiento no son en absoluto ajenos al problema. Los datos ponen de manifiesto, además, que la mayor sangría se está produciendo no en las capitales de provincia, sino en el medio rural. Por estas razones, cree Curiel que «al autónomo de aquí se le debería brindar un apoyo mucho mayor», para lo que ha mostrado su disposición «a trabajar codo con codo con los representantes políticos». «Cuando un autónomo echa el cierre en un pueblo de la España vaciada -ha rematado Amor- ese pueblo se apaga».