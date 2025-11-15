Reabierta la calle Cánovas del Castillo tras tres días cortada al tráfico

Un agente de la Policía Municipal instantes después de reabrirse al tráfico la calle Cánovas del Castillo.

El Norte Valladolid Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:48

La céntrica calle Cánovas del Castillo de Valladolid ha reabierto este sábado por la mañana al tráfico después de permanecer cortada desde el pasado miércoles al hundirse una alcantarilla de la calzada. Y lo ha hecho dos días antes de lo esperado, pues inicialmente estaba previsto que los trabajos de reparación se prolongaran hasta el lunes.

La incidencia se produjo poco antes de las 13:00 horas del pasado miércoles, momento en el que se detectó que la rejilla de un sumidero, a la altura de la intersección con la calle Sierpe, estaba hundida.

Así, se procedió a cerrar la vía al tráfico, una decisión que afectaba principalmente a autobuses urbanos, taxis, motocicletas, bicicletas y accesos a vados autorizados, pues el resto de vehículos, a nivel general, tienen la obligación de girar hacia la Bajada de la Libertad.

Temas

Tráfico