«Queremos que Aldeamayor Club de Golf sea la mejor y más accesible instalación deportiva de la provincia»

El green 9, con las viviendas de la urbanización al fondo. / Fotos cedidas por Aldemayor Club de Golf Gonzalo Sánchez, director de Aldemayor Club de Golf, explica su funcionamiento y la importancia de la escuela de golf EL NORTE Viernes, 16 noviembre 2018, 07:59

En el año 2000, Aldeamayor Club de Golf nació dentro del espectacular desarrollo inmobiliario que da nombre a la urbanización, iniciado por la inmobiliaria Bami y rematado por Metrovacesa, S. A., El campo fue diseñado por Juan Ligues, y presenta una orografía muy cómoda, que permite disfrutar del golf sin excesivo desgaste físico. «Se realizó en tres fases, construyendo primero el campo de pares 3; seguidamente 9 hoyos largos, para luego rematar en el año 2004 los segundos 9 hoyos del recorrido largo. Completamos las instalaciones con una magnífica zona de prácticas, con 14 puestos cubiertos, un gran putting green, un chipping green, bunker de prácticas y zona de juego corto. El club s federó en el año 2001», recuerda Gonzalo Sánchez, director de Aldemayor Club de Golf.

-El acceso a Aldeamayor Club de Golf ¿está abierto a todos?

-Naturalmente. Todo el proyecto se inició y se comercializó como un club abierto a todos. El sistema de adhesiones del club es muy parecido un gimnasio o a cualquier otra instalación deportiva. Los interesados pueden abonarse, anualmente o mensualmente, en los momentos que crean que pueden disponer de tiempo para practicar este maravilloso deporte. Además, dentro de los sistemas de abono, tratamos de acercarnos a cualquier tipología que tenga nuestro cliente, es decir, que pueden optar a un abono solo de laborables, de laborables y festivos, de un campo u otro, con el green fee de juego incluido, etc., siempre tratando de encontrar un punto de encuentro entre las preferencias y disponibilidades del jugador y las características de nuestro club.

El campo, en perfecto estado.

-¿Qué características tiene el campo y con qué instalaciones cuenta?

-Contamos con dos recorridos de golf perfectamente diferenciados. Por un lado, ofrecemos un campo de 9 hoyos pares 3, con una longitud de 1.028 metros en su versión pares 3, y de 934 m. en su versión pitch&putt, ideal tanto para los jugadores noveles como para avanzados, ya que combina la facilidad de uso con la dificultad que supone jugar greenes muy pequeños dentro de un bosque.Tenemos también un recorrido de 18 hoyos par 70 de 5.389 m. (barras amarillas) donde jugadores de todos los niveles pueden acometerlo. Es un recorrido bastante plano, muy accesible para todas las edades y marcado por sus grandes greenes y los obstáculos de agua. Creemos que es un recorrido eminentemente técnico, donde no se obtiene especial ventaja de la potencia. Completamos las instalaciones con una completa zona de prácticas con 14 puestos de tiro sobre césped artificial (cubiertos sobre alfombrilla también en caso de lluvia), un gran y movido putting green, un chipping green, bunker (arena y césped) y zona de juego corto. Disponemos, además, de una pequeña tienda donde satisfacer al usuario de todos los productos que pueda necesitar, vestuarios con duchas y en breve de una cafetería/restaurante donde rematar la velada golfística.

El plano del campo.

-También cuentan con una escuela de golf, ¿qué deben hacer los interesados para acceder a ella y qué tipo de clases imparte?

-La escuela de golf ha sido siempre un punto fundamental en el trabajo diario del club desde su apertura. Creemos que contamos con el mejor profesional que puedes tener en un club de golf, por conocimientos, disponibilidad y compromiso, Óscar Sierra Pérez, y ofrecemos una gran batería de opciones, tanto a los jugadores ya iniciados en cualquier nivel, como a cualquier amante del deporte que quiera iniciarse en este apasionante mundo. Para acceder a ella no hay requisitos, solo ganas y disponibilidad. Nosotros le surtimos del material necesario. Pueden encontrar clases individuales desde media hora, hasta paquetes de diversas sesiones de hasta cuatro personas, cursos trimestrales, clínics de iniciación y especialización en todas las áreas del golf. La escuela infantil, abierta a todos también desde los 6 años, trabaja por trimestres como cualquier colegio o instituto y ofrece una clase de una hora semanal impartida en grupos de máximo seis niños desde el viernes tarde hasta el domingo tarde, para adaptarse al 'exigente' calendario que tiene los estudiantes hoy en día. En breve completaremos los servicios con nuevas opciones como el análisis de swing.

-El objetivo de los alumnos de la escuela ¿es aprender a jugar o prepararse para competir?

-Evidentemente, ahí entran los deseos de cada uno. Nosotros vamos a nutrirle de todos los conocimientos necesarios para aprender a jugar, desarrollarse como jugador y, si le gusta, progresar en el deporte, compitiendo con otros golfistas en torneos amateur de todo tipo realizados para ellos. Si comienzan muy jóvenes, y se dan todos los factores necesarios -técnicos, físico y mentales-, pueden intentar optar a dedicarte profesionalmente a este deporte, pero esta parte, como en todos los deportes individuales, es mucho más complicada y el acceso está reservado a muy pocos. La gran virtud que tiene el golf es que su dificultad técnica y mental hace que cualquier tipo de persona pueda intentar dominarlo. Físicamente, no se requieren unas grandes cualidades, y son fácilmente trabajables. El apartado técnico para difícil a primera vista, pero con una buena enseñanza y práctica se va dominando, y llegamos al apartado mental que a priori no parece importante pero que domina sobre todos los demás este juego. Os animamos a conocerlo y comprobarlo

La tienda y el lugar de información del club.

-¿Qué nivel competitivo tiene Aldeamayor Club de Golf?

-Creemos estar a un gran nivel. Ofrecemos competiciones abiertas a todos los jugadores de todo tipo, individuales, por parejas, por equipos..., de forma que completamos un calendario con unas treinta pruebas anuales. En esta época, debido a la climatología de la zona, baja un poco el número de pruebas, pero podemos comentaros que en noviembre tenemos un campeonato por equipos de cuatro jugadores en modalidad IRISH RUMBLE, súper entretenido, y en diciembre el tradicional Torneo de Navidad, de 9 hoyos 'inventados' con disfraces y fiesta. Rematando a mediados de diciembre con un gran torneo benéfico para cerrar el año.

-¿Que proyectos de futuro tiene el club?, ¿sigue siendo el golf un deporte de moda?

-Evidentemente, no podemos parar. Tenemos muchos proyectos que acometer, desde la creación de la zona de restauración y la nueva zona deportiva (gimnasio, pádel, piscinas), hasta diferentes modificaciones en el recorrido para hacerlo aún más entretenido. Pero siempre con los pies en el suelo y teniendo en cuenta que la situación económica actual no es la mejor y, por tanto, los proyectos de inversión y desarrollo hay que acometerlos con mucha paciencia y dedicación. Además, el golf no está ya tan de moda como hace diez años, no tanto por el deporte, sino por la coyuntura. Los recortes salariales, la acumulación de horas de trabajo y el parón en las pensiones hacen que muchos jugadores no tengan posibilidad de jugar. Esperemos poder revertir esta situación en breve y que vaya incrementándose de nuevo el número de jugadores para poder alcanzar nuestro objetivo primordial, que no es otro que Aldeamayor Club de Golf sea en el menor plazo posible la mejor y más accesible instalación deportiva de la provincia.

Información:

Aldeamayor Club de Golf

Dirección: Urbanización Aldeamayor Golf, calle Molinejo, s/n, Aldeamayor de San Martín, Valladolid.

Teléfono: 983 55 24 63

Web: www.aldeamayorclub.com/