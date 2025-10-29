Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén

Hora de la siesta del pasado lunes en un bloque de la calle Villancico, en Barrio Belén de la capital vallisoletana. Allí, J. Á. H. ... B., de 56 años, sube hasta el segundo piso importunado por los ruidos de obras que escucha desde su casa y con la intención de que cesaran. Fue en el rellano y en plena conversación por esas molestias cuando uno de los inquilinos, según las testificales recogidas por los agentes, le profirió un comentario «despectivo».

Fue el inicio de una multitudinaria reyerta, que se trasladó a la vía pública y que concluyó con una intervención conjunta de la Policía Nacional y Municipal de Valladolid. Precisamente, no fue hasta la llegada de los agentes cuando se puso punto y final a un enfrentamiento en el que se contabilizó la presencia de unas veinte personas, divididas en dos bandos, y en el que se esgrimieron al menos dos cuchillos de cocina. Armas blancas que los policías encontraron escondidas debajo de uno de los vehículos de la calle Villancico.

Momentos tensos en la calle en la que al menos uno de los implicados, uno de los moradores del piso en obras, sufrió heridas. Así lo reconoció N. D. C., que fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico de Valladolid al presentar un corte en el dedo meñique de una de sus manos del que precisó un punto de sutura. En plena espera sanitaria, este reconoció que esa herida se la había ocasionado J. Á. H. B. durante la reyerta.

Ante las declaraciones de los implicados, la Policía detuvo a los dos hombres (N. D. C. y J. Á. H. B.) por delitos de lesiones.