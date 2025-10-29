El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle Villancico, lugar de la reyerta. Ricardo Otazo

Valladolid

Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén

La Policía detiene a dos hombres después de separar a unos veinte implicados en la calle Villancico en la tarde del lunes

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:33

Comenta

Hora de la siesta del pasado lunes en un bloque de la calle Villancico, en Barrio Belén de la capital vallisoletana. Allí, J. Á. H. ... B., de 56 años, sube hasta el segundo piso importunado por los ruidos de obras que escucha desde su casa y con la intención de que cesaran. Fue en el rellano y en plena conversación por esas molestias cuando uno de los inquilinos, según las testificales recogidas por los agentes, le profirió un comentario «despectivo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  2. 2

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  3. 3 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  4. 4 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  5. 5

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  6. 6

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  7. 7

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  8. 8

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  9. 9

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  10. 10

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén

Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén