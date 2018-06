«Cuando pulseras y relojes tengan precisión clínica, llegará la gran revolución de la medicina» Carlos Baladrón y Alejandro Santos, investigadores de la UEMC. / Alberto Mingueza Alejandro Santos, Juan Martín y Carlos Baladrón, de la UEMC, publican en 'The Lancet' un estudio sobre la revolución médica de los datos ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Lunes, 18 junio 2018, 14:46

'Apple Watch ha detectado que su corazón ha superado las 120 pulsaciones por minuto a pesar de que usted parece estar inactivo'. Este mensaje aterrador apareció en los relojes inteligentes de muchos usuarios norteamericanos el 14 de enero de 2018. Y quizá también el sábado pasado en Valladolid. Porque lo que sucedía es que estaban viendo por televisión el final de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Los Vikings perdían por un punto a 25 segundos del final. El lanzador, Steff, en una acción a la desesperada, soltaba «un pase milagroso» para que lo atrapara su compañero Diggs con un salto que dejaba por los suelos a su defensor, que agarraba el vacío. Los tres segundos siguientes, con Digss corriendo victorioso hasta rebasar la línea de marca desataron las emociones y, por lo que se ve, aceleraron los latidos de los corazones 'vikingos'.

Este es el punto de partida del artículo que los investigadores de la Universidad Europea Miguel de Cervantes Carlos Baladrón, Juan Martín y Alejandro Santos han publicado en 'The Lancet'. Su tesis es que los dispositivos 'llevables', los llamados 'wearables', están a punto de dar el gran salto tecnológico que los convertirá en auténticas herramientas clínicas. Solo hacen falta dos cosas. Que ganen en precisión mientras mantienen su tamaño actual y que cumplan, a partir de ahí, los estándares a los que se someten otros aparatos actuales que sí se utilizan a nivel médico.

Será un cambio brutal en cuanto a la medicina preventiva porque vendrá asociado, explican, al Big Data. «Sería el análisis de una gran base de datos que, analizados de forma conjunta, pueden proporcionar información sobre un tema determinado», define Alejandro Santos ese universo aparentemente inabarcable de datos. «Existe tal volumen de datos que esa cantidad provoca un salto cualitativo», señala su compañero Carlos Baladrón.

El ejemplo que siempre se utiliza es el de la epidemiología y cómo el doctor John Snow hizo algo similar, a nivel más reducido, en el siglo XIX, cuando el cólera hizo estragos en Londres. Snow ubicó en un mapa los lugares en los que se habían detectado casos de cólera. Eso le sirvió para encontrar un patrón y hallar que los focos de la enfermedad se encontraban en determinados puntos de abastecimiento de agua al sur del Támesis, donde estaba más contaminada.

Este es el mapa de John Snow que marcaba los puntos donde se registraban más brotes de cólera.

«Si ese Big Data se traslada a la epidemiología o al ámbito médico estos dispositivos que te permiten recoger datos generan tal cantidad de estos datos que puedes ver la realidad de los niveles de actividad física, factores de dieta o alimentación, patrones de nivel arterial, y puedes ver la relación de esos patrones con ciertas enfermedades crónicas», explica Baladrón.

Dilemas éticos

El avance ya está aquí y sin embargo hará falta anticiparse a él. Por cuestiones técnicas, para que los datos puedan compartirse y conseguir mayor fiabilidad en los patrones, y por cuestiones éticas. No hay que olvidar que se acaba de poner en marcha una nueva ley europea de protección de datos personales. Lo primero es la tecnología. «Lo que es importante es diferenciar entre dispositivos clínicos o médicos y los 'life style device', los dispositivos que registran tus estilos de vida. Muchos de estos dispositivos de estilo de vida se están empezando a utilizar como clínicos y el gran salto va a ser validar estos dispositivos de 'life style' como clínicos, porque ahora todavía no son tan fiables y precisos como los médicos, no han pasado las regulaciones y homologaciones necesarias, aunque sí proporcionan datos importantes para el uso en epidemiología», señala Alejandro Santos.

«Los dispositivos de 'estilo de vida', hasta ahora, no son tan fiables y precisos como los dispositivos médicos»

Queda un largo camino, como explica este investigador, aunque la velocidad a la que se va a recorrer tiene pinta de incrementarse de modo exponencial. «Esos dispositivos se pueden diferenciar en cuatro grupos: 1, 2, 3 y 4. O bien 1, 2a, 2b o 3, en función de la precisión y del riesgo que tiene utilizarlos. Los móviles o 'wearables' están en el 1 o en el 2a, dependiendo de cuál sea su calidad. Les falta ese paso».

Hará falta que mantengan su tamaño y formato confortable para el usuario. Que es una de las cosas que los diferencian, por ejemplo, de aparatos clínicos como un 'holter'. «Si tú padeces una enfermedad del corazón y necesitas llevar un 'holter' dos semanas, es un dispositivo invasivo que admites que tienes que llevarlo porque de él depende tu salud. La tecnología de los sensores de hoy en día no nos permite el mismo nivel de precisión que esos sensores que se admiten más invasivos para mejorar la precisión. Existen tecnologías que van a ir mejorando la precisión de los sensores del día a día, la ropa inteligente, sensores ultraplanos que se van a incrustar en los tejidos, pero esa tecnología, aunque está desplegándose, sigue siendo muy cara», explica Baladrón.

La falta de precisión de los dispositivos actuales es la clave. Utilizan, por ejemplo, sensores de infrarrojos para realizar estimaciones sobre el ritmo cardiaco. «Si no los llevas bien apretados pueden subestimar o sobreestimar la frecuencia cardiaca», explica Baladrón. «Falta ese salto y una vez que sean más fiables y precisos se pasarán esos estándares de ISO o de Estados Unidos y se podrán considerar dispositivos clínicos propiamente dichos».

El otro gran problema a solventar es el de la privacidad de los datos. Ahora mismo, Samsung y Apple recogen todo tipo de datos personales de los usuarios de sus relojes inteligentes. Y son empresas. «Tradicionalmente la información de salud ha tenido el nivel máximo de seguridad a la hora de proteger tus datos. Y sin embargo ahora te compras un Apple Watch y le estás dando una cantidad de datos a la empresa descomunal. No deja de ser una firma privada con intereses privados, no es el Sacyl», alertan.

Ya han comenzado a registrarse algunos casos que simbolizan bien lo que puede suponer esta monitorización constante y preventiva a través del reloj o de una pulsera de actividad. «Ahora mismo distintas compañías de seguros en Gran Bretaña utilizan la información de niveles de actividad física para saber cuál es la tasa que debe pagar una persona y concederle beneficios o incentivarle. Si cumple los niveles diarios fijados le regalan un iWatch pero si no los cumple, le suben la tasa y es el asegurado el que paga el reloj inteligente. Va a suponer un paso muy importante en los próximos años, porque van a ser una moneda de cambio. Imagina que tienes un accidente de tráfico y tu reloj dice que no has dormido bien el día anterior. Puede que esa información se pueda utilizar como prueba forense de que no has cumplido con la normativa».