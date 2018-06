Puente le pide a Pilar Vicente acreditar su categoría con la nómina o contrato El alcalde de Valladolid, Óscar Puente. / R. García / Efe Asegura no conocer a Albert Rivera y reconoce «parte de culpa» por «entrar al trapo» de la oposición EL NORTE Valladolid Jueves, 21 junio 2018, 13:44

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, no ha dado credibilidad al documento que ha presentado hoy la concejal de Ciudadanos, Pilar Vicente, en el que la empresa Textiles Montecid S.L. reconoce que ha trabajado como encargada del área de expansión, y le ha exigido que muestre el «contrato» o la «nómina» que «acreditan su categoría profesional». «No nos chupamos el dedo», ha espetado el regidor que, por otra parte, ha reconocido su «parte de culpa» en toda la polémica generada por «entrar al trapo» de la oposición.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante la inauguración del punto de lectura Casa Cuna, en Arturo Eyries, y que pasa a formar parte de la Red de Bibliotecas Municipales de Valladolid.

En este marco, Puente ha lamentado que este caso se parece «cada vez más» al de la exprsidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. «Primero miente, luego me acusa de cosas que no soy y luego trata de salir del paso con un documento firmado por la propia empresa», ha espetado para insistir en que «ponga el contrato o la nómina encima de la mesa» que son los «únicos documentos oficiales» que pueden acreditar su categoría profesional, «no un papelito que no sabemos quién ha firmado», «no nos chupamos el dedo», ha zanjado.

Sobre el cruce de mensajes a través de twitter con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que no se ha puesto en contacto con él «porque no le conoce», para confiar, después, en que la polémica se vaya «apagando» en los próximos días.

«Lo que lamento es que del pleno no haya trascendido el análisis de los tres años del balance de la ciudad pero a la opsoción se ve que no le interesaba mucho aunque también tengo yo me parte de culpa por entrar al trapo cosa que no debería hacer», se ha sincerado.

En este punto, ha asegurado que si le han señalado como el político «más influyente» de España en twitter se debe a la campaña que le está haciendo «Ciudadanos» para rechazar, por último, las acusaciones vertidas también desde el PP. «La gente tiene ojos y oídos y pueden valorar las exageraciones y las cuestiones sacadas de quicio», ha finalizado.