Puente ve positivo comparar al Gobierno con 'Robin Hood' por la decisión del impuesto sobre de las hipotecas El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente. / Henar Sastre Con esta medida se pretende, según el alcalde de Valladolid, «resarcir a la gente que lo ha pasado tan mal estos últimos años y apretar un poquito a los que no lo han pasado tan mal» EL NORTE Valladolid Jueves, 8 noviembre 2018, 20:50

El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que ve positivo y «no peyorativo» la comparación del Gobierno de España con Robin Hood por el Real Decreto anunciado por el presidente, Pedro Sánchez, para que sean los bancos los que asuman el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas, informa Europa Press.

En este sentido, Puente ha defendido la actuación del Ejecutivo, ya que ha «reaccionado con carácter inmediato» tras la decisión del Tribunal Supremo sobre el pago de dicho impuesto por parte de los clientes, lo que «afecta a los ciudadanos». Asimismo, ha apuntado que con esta medida se ha buscado «resarcir a la gente que lo ha pasado tan mal estos últimos años y apretar un poquito a los que no lo han pasado tan mal».

Por último, el portavoz socialista ha considerado oportuna la decisión que ha tomado el Ejecutivo, ya que se produce «en el ámbito de sus competencias, que es legislar», puyes ha recordado que «el poder ejecutivo no puede inmuscuirse en el poder judicial». Eso sí, ha recordado que al PSOE le habría gustado «otra decisión» ya que el decreto no puede ser retroactivo y no permite que los ciudadanos recuperen «un montón de millones de euros», lo que se habría producido si el Supremo hubiera «respetado» las tres sentencias que se analizaron esta semana.