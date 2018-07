Puente, «orgulloso» de que el Gobierno «copie» la apertura de comedores escolares en verano de Valladolid El alcalde de Valladolid confía en que «haya ya una solución definitiva para RTVE, que permita que se rija por unos principios y unos criterios de objetividad y de imparcialidad» EL NORTE Valladolid Lunes, 2 julio 2018, 17:07

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguró hoy estar «orgulloso» de que el Gobierno central haya «copiado» el modelo de apertura de comedores escolares durante los meses de verano «para que haya garantía de que se brinda una alimentación adecuada para los niños que más dificultades tienen durante el periodo estival, y una mayor oferta de ocio y educativa en el mayor número de centros educativos posible de toda España».

«Se pusieron en contacto con nosotros y es el modelo de Valladolid es el que van a intentar extender en todos los lugares donde sea necesario abrir comedores escolares en verano», manifestó hoy el regidor, que confesó que esa decisión, adoptada «a los 15 días de tomar posesión» es «una de las medidas que me hacen sentirme más orgulloso». «Hoy vemos cómo hay un Gobierno de España que tiene una sensibilidad similar a la nuestra y que está decidido a poner recursos para que esa apertura de comedores escolares sea posible en otros sitios», añadió.

Así, el Ayuntamiento de Valladolid pone en marcha a partir de hoy lunes y durante los próximos dos meses el programa 'Compartiendo verano' para 160 menores que pod´ran acceder a los comedores escolares en los colegios Allúe Morer (en Delicias), Teresa Íñigo de Toro (Huerta del Rey), Miguel Hernández (Pajarillos) y Entre Ríos (La Rondilla). «Con las plazas que ofertamos cubrimos el cien por cien de la demanda«, remató.

Otras cuestiones

Cuestionado sobre el estado de las negociaciones para la adquisición, por parte del Consistorio, del Monasterio de Santa Catalina de Siena, para convertir ese espacio en un centro deportivo, cultural y ciudadano, señaló que el proceso «sigue su curso». «Creo que estamos en los últimos trámites para la adquisición de ese espacio. El expediente está en marcha, faltaba un papel con el permiso del Vaticano, que no sé si ha llegado (una formalidad para la que no va a haber ningún problema), y espero que en cuanto llegue podamos proceder a adquirir ese suelo ya. Será dentro de este año sin duda, y espero que en mucho tiempo», adelantó.

Y sobre la situación de la renovación de la cúpula directiva de RTVE, manifestó su confianza en que la situación «se reconduzca», y recalcó que en estos momentos «estamos en una situación provisional». «Lo que tiene que suceder es el concurso y que haya ya una solución definitiva para RTVE, y que esa solución, de una vez por todas, permita que sea una radiotelevisión pública independiente, y que se rija por unos principios y unos criterios de objetividad y de imparcialidad, que es lo que debe primar en un medio de comunicación público», subrayó.

En su opinión, «lo que ha sucedido la semana pasada no es lo ideal, porque al final no ha habido candidato y se ha producido una controversia que no debería haber sucedido, pero lo importante es que se le dé una solución definitiva». «Lo que está pasando en este momento es simplemente un trámite provisional, que no es la solución que TVE necesita», completó.