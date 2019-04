Óscar Puente ofrece un programa «realista» más allá de 2023 y sin soterramiento El alcalde, Óscar Puente, en su intervención. / Rodrigo Jiménez El candidato socialista apostará por un modelo de ciudad «sostenible», con el bus gratis hasta los 15 años y flexibilidad en la ORA para autónomos LORENA SANCHO Valladolid Miércoles, 3 abril 2019, 22:22

Hubo una ovación que ayer interrumpió al alcalde y candidato socialista al Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, durante la presentación de su programa en el centro cívico Bailarín Vicente Escudero. Sonó rotunda, contundente, en el momento en que despejó las mínimas dudas que podían quedar sobre si el soterramiento aparecía o no entre los 264 compromisos con los que concurrirá a la cita electoral. «No oiréis la palabra soterramiento en nuestro programa, se la váis a escuchar a los que tuvieron veinte años para hacerlo y no lo hicieron», arremetió en alusión al Partido Popular. Porque el PSOE, dijo, tiene un proyecto ya en marcha con la integración del ferrocarril en superficie que recoge operaciones «transformadoras» como la prevista en Labradores, que requerirá 20 millones de euros. «Es la más importante», señaló tras destacarla dentro de los diez pilares sobre los que sustentará un programa pensado «más allá de 2023 e, incluso, de 2027».

Presentó así Puente, presentado por el portavoz socialista, Pedro Herrero, y acompañado por Carlos Daniel Casares, concejal en 1979 -ayer se conmemoraban los 40 años de elecciones democráticas a los ayuntamientos- una batería de propuestas que forman parte de un proyecto «ya en marcha» y que velará por combatir la pobreza, contribuir al pleno empleo «con trabajo decente», reducir la factura energética, potenciar el comercio de proximidad y captar inversiones, entre los objetivos más destacados. Para continuar con el cambio que «empezó en 2015, el día en que los políticos salimos por la puerta principal del Ayuntamiento y los ciudadanos entraron por ella, con ese símbolo empezó el cambio». Y más allá de detenerse en los «más de 400 logros, frente a los 103 puntos acordados en la firma del acuerdo de Gobierno con Toma la Palabra», desgranó las medidas más importantes a las que se compromete si revalida la Alcaldía. «El progreso debe ser sostenible», avanzó, por lo que desveló que la incorporación del médico José Antonio Otero a la candidatura responde aque la salud será uno de los pilares del próximo mandato. «Vamos a seguir siendo referente en protocolos sobre contaminación y si hay episodios de contaminación, esta ciudad no va a mirar hacia otro lado».

La movilidad sostenible ocupa así gran parte de los compromisos. Arrancará con la gratuidad de bus para los menores de 15 años (actualmente es hasta los 12) para «educar dsde pequeños» y continuará con el desarrollo a nuevos aparcamientos disuasorios a la entrada de la ciudad, con el impulso de alquiler de vehículos eléctricos, más kilómetros de ciclocarril o por dotar de protagonismo al peatón en los planes de vialidad. Además, propone novedades en la zona azul para ser más flexibles y que sea más prolongada para autónomos y otras profesiones como los médicos.

Apostará además, dijo, por nuevas infraestructuras como el centro de mayores de Parquesol o la Ciudad de la Justicia en San Pablo, que, según desveló, esta misma semana ha avanzado con la compra de El Salvador por parte de Sareb. También recoge la reforma del estadio José Zorrilla «y probablemente a coste cero» para los ciudadanos, por lo que avanzó la posibilidad de que el recinto deportivo pase a ser propiedad del club. No quiso en cambio de momento mostrar sus cartas sobre posibles usos para el convento de Santa Catalina, donde negocian con iniciativa privada.

Mejorar en limpieza

La urbanización de los talleres de Renfe, que desde este lunes empezará el traslado, así como la adquisición de un parque de vivienda social cercana a los 500 pisos son otras de las medidas que recoge, a las que se sumaría la garantía de que la limpieza de la ciudad seguirá siendo de responsabilidad municipal. «Es verdad que hay que mejorar pero nos preocupa que la oposición quiera hacer con la limpieza lo que ha hecho con el agua», admitió, a lo que agregó que no sabe si la ciudad estará o no más sucia que hace cuatro años, «pero el Ayuntamiento está muchísimo más limpio desde que ellos no están (por el PP)», sostuvo arropado por una nueva ovación.

Quiso ser cauto con las encuestas e hizo un llamamiento a la movilización para ganar las elecciones «y gobernar». Porque aseguró que el PSOE «se siente fuerte» para asumir un mandato que debería ser «más brillante y resultón» pero en el que «reorganizaría la casa», pues asumió que hay concejales que tienen muchas áreas. «Y quien mucho abarca, poco aprieta». Y lanzó un enérgico «vamos a ganar» amenizado con Coldplay.