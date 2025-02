Puente defiende a Fernández Heredia: «Dudo que haya una persona más capacitada en España»

El Norte Martes, 11 de febrero 2025, 19:28 Comenta Compartir

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido el nombramiento de Álvaro Fernández Heredia como nuevo presidente de Renfe a iniciativa suya, diciendo que duda que haya una persona más capacitada que él en España para presidir esta empresa pública.

Así lo ha manifestado en el pleno del Senado de este martes en respuesta al senador del PP Juan José Sanz Vitorio, quien ha vinculado a Heredia con una «aparente estupidez considerable» por haber acusado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de exterminar patos con una 'mascletà' celebrada en la capital.

«Ustedes llegaron a nombrar presidente de Correos al señor Feijóo y lo primero que tuvieron que explicarle es que el franqueo no era eso en lo que él pensaba, que era algo diferente. También nombraron a Federico Trillo embajador en Londres y tuvo que hacer un curso acelerado de inglés», ha argumentado el ministro.

Para defender el nombramiento, Puente ha repasado el currículum de Heredia: ingeniero de Caminos, doctor en Infraestructuras de los Transportes, profesor de planificación del transporte, miembro del Comité Europeo de la Unión Internacional de Transporte Público, vocal del comité ejecutivo de la Asociación de Transporte Urbano Colectivo, autor de «numerosos» trabajos científicos, libros sobre movilidad o 20 años de experiencia en el sector del transporte.

«Ustedes han tenido presidentes de Renfe muy cualificados, yo desde luego no los voy a cuestionar ahora. Pero es verdad que los tres últimos que nombraron no habían tenido ninguna relación con el sector del transporte antes de acceder a su cargo. No lo hicieron mal, pero hay alguno que ahora ha acabado en la fundación del Partido Popular tratando de organizarles a ustedes ideológicamente», ha añadido Puente.

Respecto a esto último, ha reconocido irónicamente que la versatilidad del nuevo presidente de Renfe «no dará para tanto»: «Ha estado toda su vida en el transporte y seguramente cuando deje de ser presidente de Renfe ahí seguirá. Lo que sí es seguro es que conmigo no comparte militancia política y desde luego de mí sabe muy poco. Yo no he comido con él más que una vez en mi vida».

Por su parte, el senador 'popular' ha señalado que cuando fue gerente de la empresa municipal de transporte del Ayuntamiento de Madrid, Heredia «fue imputado por suplantar el perfil del consorcio regional de transportes».

Sanz Vitorio también ha asegurado que Heredia dejó «un desfase de 2,8 millones de euros» en la empresa municipal de autobuses de Valladolid (Auvasa) cuando la dirigió, y que dimitió de ese cargo «por desestimiento» pero que se le indemnizó por ello: «O fue un fraude de ley o sí que se le despidió, y entonces si es incapaz de llevar una empresa de 550 trabajadores, ¿cómo puede llevar una empresa de 15.000?», ha inquirido.

Temas

Óscar Puente