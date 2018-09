Puente asegura la Ciudad de la Justicia va a ir a la parcela de El Salvador Henar Sastre El alcalde de Valladolid informa que el Ayuntamiento no comunicará nada más al respecto hasta que «la operación no esté cerrada» EL NORTE Valladolid Viernes, 21 septiembre 2018, 13:33

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), ha asegurado hoy que la Ciudad de la Justicia va a ir a la parcela del antiguo Colegio El Salvador, algo que ponen en duda desde el grupo municipal Popular, que piden al alcalde que dé explicaciones.

«Que nadie tenga ninguna duda de que la Ciudad de la Justicia va a ir a la plaza de San Pablo, va a ir a la parcela de El Salvador y va a ir a la parcela de la Seguridad Social», ha asegurado Puente en unas declaraciones recogidas por Efe, quien ha incidido, en declaraciones a los periodistas, que el Ayuntamiento no comunicará nada más al respecto hasta que «la operación no esté cerrada».

El alcalde de Valladolid se ha referido a este tema a preguntas de los periodistas acerca de la retirada de la promotora que iba a desarrollar el proyecto en el antiguo colegido de El Salvador, según publica hoy Diario de Valladolid.

«La noticia no es exactamente así, no responde a la realidad», ha afirmado Puente, quien ha defendido que «la transparencia se justifica si hay lealtad política y lealtad mediática, cuando una de las dos no funciona, la transparencia no sirve».

Desde el grupo Popular, su portavoz, José Antonio Martínez Bermejo, en declaraciones a los medios ha pedido al alcalde que dé explicaciones y ha sostenido que «la transparencia empieza desde la propia lealtad de los políticos como el alcalde, con sus vecinos, contándoles la verdad en todas y cada una de las comparecencias públicas».

Bermejo ha considerado que la operación ha sido «un fiasco» y desde el grupo creen que el alcalde «se precipitó en dar una rueda de prensa», que además según ha indicado ese periódico, sería una de las causas por las que la promotora se ha echado para atrás en la operación.

El portavoz del grupo Popular ha solicitado que tanto Puente, como el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, den explicaciones sobre si la rueda de prensa de finales de agosto «ha frustrado la operación» y si «tenían conocimiento con antelación de los problemas de deuda de los propietarios del Colegio El Salvador» que según indican alcanza los 20 millones de euros, cuando en la operación se querían pagar 7 millones por la parcela.