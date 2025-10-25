El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias portadas de 'Puceliner', la revista ficticia creada por Valladolid Dibuja en Instagram. El Norte

'Puceliner', la revista fantasma que reúne las mejores ilustraciones de Valladolid

El colectivo Valladolid Dibuja difunde por Instagram portadas de una publicación inexistente al estilo 'The New Yorker', mientras abre una exposición física en Galerías VA

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:11

Comenta

La revista 'Puceliner' existe, aunque en realidad nadie la puede leer. Acaba de salir su número 78, aunque no haya lectores que la vayan a ... disfrutar. Su edición más reciente está dedicada a los rastrojos castellanos, la maleza mesetaria, las flores de cuneta, pero no hay manos que pasen páginas, ojos que recorran textos, miradas que se entretengan en fotos, entrevistas o reportajes… Y todo, porque la revista 'Puceliner' se agota en la portada. No hay nada más allá de la creatividad de su escaparate. 'Puceliner' es la revista fantasma de Valladolid. El magazine imaginario de la ciudad. Un trampantojo de quiosco. Una publicación (con su título, su mancheta, su periodicidad quincenal) que no tiene más páginas que su portada virtual.

