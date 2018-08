El PSOE de Valladolid considera una «falta de respeto» la paralización de Meseta Sport Teresa López. / El Norte La decisión del presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, estuvo motivada por la entrega a la fiscalía de las conclusiones sobre Meseta Ski EL NORTE Valladolid Jueves, 9 agosto 2018, 13:10

La portavoz del PSOE en la Diputación de Valladolid, Teresa López, ha afirmado que la decisión del presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero, de paralizar el proyecto Meseta Sport es una «falta de respeto indigna» a la institución y daña a los ciudadanos que esperan la revitalización de su zona, informa Efe.

«No entiendo la pataleta del presidente de poner fin a Meseta Sport», ha afirmado este jueves López en rueda de prensa, al mismo tiempo que ha explicado que la idea de Meseta Sport fue del pleno y que el presidente «no es quién para paralizarlo», ha sentenciado.

Teresa López, junto al alcalde de Tordesillas, José Antonio González, han asegurado que no hay compatibilidad ni relación entre que se lleven las conclusiones de la comisión de investigación sobre Meseta Ski a la fiscalía y la paralización de Meseta Sport.

La portavoz socialista entiende que la «pataleta» no se va a llevar a efecto, ya que su decisión no tiene validez hasta que no se apruebe en pleno, pero no ha dudado en afirmar que iniciaría la reprobación de Carnero si este realiza todos los trámites necesarios para paralizar de forma definitiva el proyecto.

Por otra parte, López ha calificado la actitud de Carnero de soberbia, añadiendo que se «ha olvidado» de que ya no tiene la mayoría absoluta y que ha dañado y perjudicado los intereses de Tordesillas y la comarca.

«El presidente podría haber guardado las formas y el respeto a una institución que hoy está completamente cuestionada», ha afirmado López, quien ha manifestado que no entiende el sentido de su decisión después de que el PP alabase el proyecto en boca del vicepresidente de la Diputación, Víctor Monge, y de que en las conclusiones del grupo popular se hablase de «descontrol e irregularidad».

Teresa López ha explicado que, de estar en la situación de Carnero, estaría «encantada» de que las conclusiones se llevasen a la fiscalía de haber sucedido lo que pasó con Meseta Ski, donde hubo un gasto «indiscriminado» de doce millones de euros debido, a su juicio, a una «falta de control, atención, criterio y gestión del dinero público».

La portavoz del PSOE ha afirmado que el grupo socialista pretende que no vuelvan a producirse los problemas de Meseta Ski, como el pago de la primera certificación del proyecto, que consideraron susceptible de constituir delito en sus conclusiones presentadas a la fiscalía.

Resultados frustrantes

Ante las palabras de Carnero, en las que responsabilizaba a Teresa López de la paralización y la instaba a dar explicaciones a la ciudadanía, la socialista ha respondido que ella no ha tomado la decisión, sino que fue él quien dañó los intereses de unos ciudadanos que esperan la revitalización de su zona a través de Meseta Sport.

López ha pedido perdón a los ciudadanos porque después de año y medio de trabajo, los resultados han sido a su juicio frustrantes por la imposibilidad del equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos de plasmar sobre el papel unos «hechos objetivos y conectados».

El alcalde de Tordesillas, José Antonio González, ha manifestado en la rueda de prensa que no entiende por qué los vecinos de la localidad tienen que ser «paganos» de los problemas del PP en la Diputación y ha denunciado la falta de lealtad de la institución ya que se enteró de la decisión de Carnero a través de los medios.

«Tenemos sospechas de que el proyecto nunca se ha querido ejecutar», ha afirmado González, quien espera que se pueda «volver atrás», que el presidente entienda que se «ha confundido» y que vuelva a impulsar el proyecto tras el anuncio de que el dinero presupuestado se vaya a destinar a otros asuntos.

La decisión de Carnero de paralizar el proyecto estuvo motivada por la entrega a la fiscalía de las conclusiones sobre Meseta Ski por parte de PSOE, IU y Sí Se Puede el pasado 31 de julio, que hoy han considerado desde el grupo socialista como una «cuestión de transparencia ante los ciudadanos».