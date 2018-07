El PSOE de Pedrajas reclama a la Junta la mejora de la señal de la TDT Alfonso Romo, alcalde de Pedrajas de San Esteban. / H. S. Demanda la instalación de un nuevo repetidor, ya que no se localiza el origen del problema con la señal C. CATALINA Pedrajas Martes, 10 julio 2018, 11:13

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban ha planteado un ruego al equipo de gobierno en el que solicita que exija a la Junta de Castilla y León la mejora de la señal de la TDT, para lo cual demanda instalar un repetidor en esta comarca.

La petición está justificada, según su portavoz, en que todavía siguen los problemas con la señal de la TDT, «y el equipo de gobierno sigue buscando explicaciones sin encontrarlas, en este caso en la Junta de Castilla y León, a lo que hay que sumar la pérdida de varias subvenciones». En este sentido, recuerda que en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con fecha 20 de febrero de 2009, se publicó el convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad de Castilla y León, para que la financiación del Estado asegurase la ejecución del Plan Nacional de Transición a la TDT en los municipios de la región, «y en ese convenio aparecía Pedrajas de San Esteban».

Por otro lado, el PSOE también ha solicitado al regidor pedrajero que el Ayuntamiento disponga de todo lo necesario para actualizar, gestionar y dar contenido al portal web municipal oficial ante la existencia de dos páginas web (www.pedrajas.es y www.pedrajasdesanesteban.ayuntamientosdevalladolid.es), «sobre todo porque en los tiempos en los que estamos es fundamental que una localidad como la nuestra disponga de una página web útil y eficaz».

Finalmente, los ediles socialistas han pedido nuevamente la recuperación urgente del parque ecológico del Camino de Sacedón, que actualmente se encuentra «con plantaciones secas, paseos con hierbas y red de riego sin funcionar», al tiempo que señalan que no se puede abandonar un entorno natural y ecológico de esta manera, «máxime teniendo en cuenta que las tareas que se proponen no suponen un coste elevado al Ayuntamiento y por lo tanto no hay impedimento alguno para su ejecución».