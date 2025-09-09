El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Obras en el acceso al colegio Tierno Galván, en Parquesol.

El PSOE critica la «mala gestión de Carneo» por la «falta de planificación» en las obras en los colegios

Reprochan la dilación de la intervención en el colegio Tierno Galván

El Norte

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:38

El inicio del curso escolar ha puesto en evidencia, según el grupo municipal del PSOE, «la mala gestión de Carnero por la falta de planificación en las obras» que el Ayuntamiento realiza para el mantenimiento de los centros escolares de titularidad pública.

Los socialistas ponen como ejemplo las obras en el entorno del colegio Tierno Galván, elegido por el equipo de gobierno para una intervención de seguridad, reprochan, que aún no han concluido. «Las madres y los padres de Parquesol han tenido que llevar a sus hijos por una entrada alternativa, mientras que el acceso principal está rodeado de grava, adoquines, vallas, máquinas y material de construcción», censura el concejal Luis Vélez, quien recuerda que «el pasado 7 de julio el concejal de Tráfico presentó a bombo y platillo las obras del entorno del colegio Tierno Galván y prometió su conclusión en un plazo de dos meses».

El grupo municipal Socialista también reprocha al equipo de gobierno PP-Vox la «ocultación» del número de plazas de aparcamiento que serán suprimidas en el centro de Parquesol, «barrio donde, además, Carnero prometió construir un parking subterráneo en la plaza Marcos Fernández».

