El PSOE advierte del «retraso evidente» que provocarían los partidos populistas y de extrema derecha en la negociación de la PAC Helena Caballero, Iratxe Garcíal y Javier Izquierdo se reúnen con representantes provinciales de las principales organizaciones profesionales agrarias. / Rubén Cacho-Ical Los socialistas ratifican su compromiso por un presupuesto comunitario «que no permita el recorte de un solo euro en nuestro territorio» EL NORTE Valladolid Jueves, 25 abril 2019, 16:01

La eurodiputada y número dos a la lista del PSOE al Parlamento Europeo, Iratxe García, advirtió hoy de que la llegada al Parlamento Europeo de formaciones populistas o de extrema derecha podrían provocar «un retraso evidente» en la próxima negociación de la Política Agraria Común (PAC) y de las políticas de cohesión. García recordó que estas formaciones ya han planteado su posición contraria a estas políticas, por lo que confió en que este planteamiento no tenga posibilidad de ponerse sobre la mesa.

Los socialistas, que hoy se reunieron en Valladolid con representantes de las diferentes organizaciones profesionales agrarias (opas), garantizó su trabajo en defensa de un presupuesto comunitario «que no permita el recorte de un solo euro en nuestro territorio» ni en el presupuesto destinado a la PAC ni a las políticas de cohesión social, que para el PSOE son «fundamentales» para el desarrollo económico y social, y así garantizar el futuro de la actividad agrícola y ganadera y trabajo en la lucha contra la despoblación.

Fruto del compromiso socialista con estas materias, Iratxe García recordó la incorporación del hecho de que la futura política de cohesión incluya la lucha contra la despoblación o que el futuro Fondo de Desarrollo Regional contemple como mínimo un cinco por ciento de fondos destinados a la lucha contra la despoblación en los territorios más desfavorecidos.

En los diez meses de Gobierno socialista, García aludió a la Estrategia frente al Reto Demográfico, que a su juicio constituye «un ejemplo claro» del compromiso del PSOE con esta materia, siempre con el fin de «no permitir el recorte de un solo euro» ni en la PAC ni en los fondos de cohesión, recalcó. Por eso abogó por trabajar por que, a partir del próximo 28 de abril haya «un Gobierno con liderazgo fuerte» para encabezar estas políticas y que el Parlamento Europeo defienda «la necesidad de apostar por políticas básicas para nuestro territorio», dijo.

En relación a las declaraciones de la candidata del PP al Congreso por Valladolid, Isabel García Tejerina, en la que apuntaba al PP como el único partido capaz de defender la PAC, Iratxe García recordó que quien ha liderado las negociaciones en el Parlamento Europeo fue el PSOE, quien incorporó una serie de enmiendas. «Es difícil que aporte soluciones quienes han resignado a esta tierra a la situación en la que nos encontramos», declaró.

Por eso, incidió en que el PP no será quien pueda aportar «lecciones de la defensa del territorio» pero tampoco de la PAC y de un equilibrio territorial. «España ha vuelto a Europa con un Gobierno socialista y hoy a España se la escucha en las instituciones europeas», añadió. Sobre la ausencia de estas materias en los debates electorales de esta misma semana, Iratxe García apostilló que el hecho de que no aparezcan no es sinónimo de que los partidos no estén comprometidos. «Ha sido un Gobierno socialista quien ha impulsado la Estrategia frente al Reto Demográfico y quiere ser quien la ponga en marcha», concluyó.