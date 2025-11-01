El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo

Dos obras de calado sobre el río Pisuerga. Una, a la que ha acompañado la polémica desde su anuncio, y otra que se podría calificar ... como más amable al suponer la primera conexión sobre el cauce con un municipio limítrofe cuyos vecinos mantienen una relación cotidiana con la capital. El Ayuntamiento de Valladolid pretende apretar el acelerador el año que viene para comenzar a hacer realidad sus proyectos de movilidad entre ambas márgenes fluviales: la ampliación del puente de Poniente y la pasarela peatonal y ciclista que conectará la urbanización Santa Ana, en el Camino Viejo de Simancas, con la calle Dulzaina de Arroyo de la Encomienda, una zona donde se ubica el Hipercor y la Casa de la Música de la localidad vecina.

Tras meses en una situación de 'stand by', después de la controversia que finalmente tumbó las esculturas con las que el artista plástico catalán Jaume Plensa iba de decorar el paso de Francisco González Regueral, que une Huerta del Rey con el casco histórico, el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, confirma la próxima licitación del proyecto de ampliación del tablero de Poniente. «Estamos casi en noviembre, incluso podíamos llegar este año, pero en 2026, seguro», subraya el edil. Su área «está avanzando ahora en la elaboración del pliego» para sacarlo a concurso. De momento solo serán los planos definitivos. Dependerá de «la disponibilidad presupuestaria» abordar a continuación la obra. Parece complicado cuando queda poco más de año y medio para las elecciones municipales. Un obrón de esa envergadura con las urnas acercándose puede no ser pertinente.

Ampliar Ubicación elegida para la pasarela que conectará con Arroyo desde la urbanización Santa Ana. Iván Tomé

La base de ese documento serán los «antecedentes y documentación de referencia» que elaboró la empresa Incidec, según explica Gutiérrez. Esos planos prevén un ensanche del puente para que gane un carril de tráfico que se planteará como reversible, es decir que pueda dar entrada al centro y funcionar también como vía de salida de forma puntual o permanente para desahogar los pasos sobre el río más próximos. «Es una actuación integral que tiene en cuenta las necesidades de los puentes Mayor, Poniente e Isabel la Católica, así como del barrio Huerta del Rey; evidentemente esas necesidades existen e irán más en el futuro», sostiene.

El avance técnico que articulará ese pliego plantea una sección de la conexión de 18,60 metros distribuidos en tres carriles para vehículos, un canal bidireccional para bicicletas y las dos aceras. Ese incremento de la superficie se conseguiría mediante el anclaje de dos estructuras en voladizo sobre el actual tablero.

¿Tendrá adornos?, pregunta El Norte. «Queremos que tenga una potencia icónica en el entramado urbano», contesta el máximo responsable del área sin aportar más detalles, pero sí avanzando que se buscará un realce desde el punto de vista de su iluminación. De momento, tampoco se concreta si se apostaría por cubrir las dos aceras, como contempla la propuesta de Incidec, que más tarde fue sustituida por la malograda ornamentación 'Siete poetas sobre el río' que proponía Plensa Suñé.

En julio de 2023, se presentó un primer boceto con dos marquesinas curvadas para proteger el tránsito de peatones de las inclemencias meteorológicas, un diseño muy similar al que en 2011 planeó León de la Riva. En mayo de 2024, esta propuesta cambió. Se apostaba también por una cobertura de las dos aceras, pero con una configuración diferente. Así, se dibujaba la instalación de un conjunto de pórticos de estructura metálica con lamas de vidrio traslúcido, dispuestas en ligera pendiente con caída al río. El montaje planteado liberaba el plano horizontal sobre la barandilla para no menoscabar la permeabilidad visual del itinerario sobre el río.

El concejal acota que ambas opciones se incluirán en el pliego, aunque serán los licitadores los que hagan sus propuestas, que podrían coincidir o no con esos primeros diseños. El presupuesto que se ha barajado para acometer esta obra de ampliación de Poniente podría rondar los cinco millones de euros o incluso superarlos. De momento, a la espera de la redacción definitiva del pliego tampoco se fija un plazo de ejecución del tajo, aunque en los informes de Incidec se establecía que rondaría los doce meses sin interrupir el tráfico durante la obra. Primero se trabajaría en un lado y luego en el otro, según se dijo.

A esta promesa electoral, que se reactiva tras múltiples vicisitudes, polémicas y protestas de los grupos de la oposición, se suma el proyecto de la pasarela peatonal y ciclista que se planea entre la capital y Arroyo de la Encomienda. En junio de 2024, el alcalde de aquella localidad, Sarbelio Fernández y el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, mantuvieron una reunión técnica para concretar la obra y estudiar dos propuestas de ubicación: una, pasada la pesquera y la otra, muy cercana a la que ya ha sido elegida.

Un año y cuatro meses después, el edil de Urbanismo anuncia para 2026 la convocatoria de un concurso de ideas para diseñar este paso. Se pretende, según destaca el concejal, que esta estructura sea una actuación «con la máxima calidad arquitectónica». La obra en sí comenzaría en 2027, año electoral. Facilita el edil la ubicación definitiva de esta conexión. Partirá desde el extremo de la calle Londres en su confluencia con Olimpiadas, ambas en la urbanización Santa Ana del Camino Viejo de Simancas, para desembocar en Dulzaina, una vía junto a la margen derecha en el municipio de Arroyo, a medio camino entre el Hipercor y el Mercadona apostados en la avenida de Salamanca.

Según la información facilitada por Zarandona, esta pasarela tendría una longitud aproximada de 123 metros y ocuparía unas superficies «de desembarco» de 1.900 metros cuadrados en la orilla de la capital y de 1.400 en la de Arroyo. El paso, con el que Carnero concurrió a las elecciones de 2023, se justifica en que ambas márgenes se encuentran totalmente inconexas a nivel peatonal al existir una distancia de más de nueve kilómetros entre el puente de Hispanoamérica (avenida de Zamora) y el de Simancas.

La primera estimación del coste de esta nueva unión, con una estructura volada sin apoyos en el cauce, ronda los cuatro millones de euros, una inversión que correría a cargo del presupuesto del Ayuntamiento de Valladolid. Si se ejecuta, será la decimocuarta unión sobre el Pisuerga. La última, el puente de Santa Teresa, entre la zona de Mercaolid (Camino del Cabildo) y Rondilla, la inauguró en marzo de 2011 León de la Riva. La pasarela peatonal más reciente es la dedicada a Pedro Gómez Bosque, que conecta el barrio de Arturo Eyries (plaza de Cuba) con el Paseo de Zorrilla, a la altura del inicio del Camino Viejo de Simancas desde el Monumento al Cine. Se abrió al paso de viandantes también en la primavera de 2011.