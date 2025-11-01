El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El proyecto de ampliación del puente de Poniente se licitará el próximo año. Iván Tomé

Valladolid

El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo

El Ayuntamiento convocará un concurso de ideas para la conexión peatonal y ciclista sobre el Pisuerga entre la urbanización Santa Ana y el municipio vecino

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:25

Comenta

Dos obras de calado sobre el río Pisuerga. Una, a la que ha acompañado la polémica desde su anuncio, y otra que se podría calificar ... como más amable al suponer la primera conexión sobre el cauce con un municipio limítrofe cuyos vecinos mantienen una relación cotidiana con la capital. El Ayuntamiento de Valladolid pretende apretar el acelerador el año que viene para comenzar a hacer realidad sus proyectos de movilidad entre ambas márgenes fluviales: la ampliación del puente de Poniente y la pasarela peatonal y ciclista que conectará la urbanización Santa Ana, en el Camino Viejo de Simancas, con la calle Dulzaina de Arroyo de la Encomienda, una zona donde se ubica el Hipercor y la Casa de la Música de la localidad vecina.

