La Zarza ensalza el nícalo con un amplio programa de actividades, música y gastronomía La localidad vallisoletana celebra este fin de semana la tercera edición de sus jornadas dedicadas a este hongo comestible

La localidad vallisoletana de La Zarza volverá a convertirse este fin de semana en 'capital' del nícalo con la celebración de la tercera edición de las Jornadas del Nícalo, una cita que combina naturaleza, tradición, gastronomía y cultura popular y que tendrá lugar los días 14, 15 y 16.

El evento, impulsado por el Ayuntamiento de La Zarza con la colaboración de asociaciones y empresas locales, recupera el espíritu de las antiguas Jornadas de Exaltación al Nícalo, celebradas décadas atrás y que dieron fama al municipio por sus pinares y su tradición micológica. Tras el regreso en 2023 y el éxito de público en 2024 -con cerca de un millar de visitantes-, la organización espera superar esa cifra en esta nueva edición.

Este viernes se abrirán las jornadas en la Biblioteca Municipal Amalia García, con los concursos al nícalo más grande, la mejor tapa micológica y la cesta con mayor variedad de hongos. También se presentará la tercera edición de 'El nícalo escondido' y se entregarán los premios del III Concurso Fotográfico, antes de cerrar la jornada con una chocolatada popular.

El sábado 15 será el día más intenso, con una ruta micológica guiada por Judith Furquet, una charla especializada y un pasacalles de dulzainas. El Pabellón Municipal acogerá por la tarde la Feria de Artesanía y Productos Locales, la comida popular y las actuaciones musicales del Nícalo Fest, con los grupos El Cribero, Cuévano, Mayalde e Hijos del Tercer Acorde. Los asistentes también podrán degustar la tapa de nícalo del Restaurante San Roque.

El domingo 16 se cerrarán las jornadas con la III Carrera y Marcha del Nícalo, el Duelo de Fogones entre municipios y un 'show cooking' a cargo de Catering Andurina, que pondrá el broche final a un fin de semana dedicado a los hongos y a la cultura rural.

Consolidado ya como un referente en la promoción del turismo de interior, el evento busca poner en valor los pinares, los productos locales y la identidad micológica de La Zarza, reforzando su posición como punto de encuentro para vecinos y visitantes en el corazón de la Tierra de Pinares.

