Zaratán inicia una nueva expansión con la urbanización de dos sectores y 218 viviendas

Ha costado años de tramitación, pero el sector 4 de Zaratán, el más próximo a la entrada del municipio desde Valladolid, bajo el cementerio y ... el colegio Violeta Monreal, empieza a cambiar de cara. Las excavadoras han tomado el terreno, hasta el punto de que ahora el acceso al centro escolar es, provisionalmente, un camino vallado. Serán en torno a doce meses de obras para cambiar por completo la cara de un terreno en el que cabrán 113 viviendas, según los cálculos de las normas urbanísticas municipales. Un pedazo del Zaratán no urbanizado que se suma a otro que acaba de recibir los últimos retoques en lo tocante a la electricidad y que se entregó, urbanizado, en primavera de este año. Es el sector 6 y en principio allí tiene cabida otro centenar de viviendas.

Es la segunda parte de la futura expansión de un municipio que ha pasado de los 1.400 habitantes empadronados en el año 2000 a 6.383 un cuarto de siglo más tarde, según los últimos datos provisionales recogidos por el Instituto Nacional de Estadística. La misma fuente recoge que en Zaratán hay 2.394 'hogares', lo que equivaldría a viviendas. Así que de media, por hogar, hay 2,66 personas. Si las viviendas previstas en los dos sectores, unas 213, siguen con la misma media, Zaratán rozará los 7.000 habitantes.

Ampliar Las máquinas trabajan en la carretera de acceso al colegio, hoy ya eliminada. Rodrigo Jiménez

La localidad lleva casi una década sin aumentar su población de forma significativa. Lo hizo a lo grande entre el año 2000 y el 2016. Sobre todo, en los años previos al crack inmobiliario de 2008. Entre 2005 y 2007 sumó 2.153 nuevos vecinos. Después ralentizó su crecimiento hasta estancarse en el entorno de los 6.200 en 2016. Desde entonces, apenas un puñado de promociones y rehabilitaciones, en una localidad con los edificios limitados en altura, han permitido incrementar ligeramente la población.

Ahora, los 37.935 metros cuadrados del sector 4, conocido como Los Arrieros, ha comenzado con una labor de urbanización que ha obligado a eliminar lo poco que había hecho, como la pequeña carretera que enganchaba con el colegio. Habrá que colocar nuevos viales, plazas de aparcamiento, acometer el saneamiento y las tomas de luz y delimitar las parcelas en las que se ubicarán las futuras viviendas unifamiliares, que es la tipología que se ha reservado para esa zona. De las 113 que caben, explican fuentes municipales, 13 serán de carácter público.

El polígono está en cuesta, en ligera bajada hacia la parte baja del municipio, y en la parte norte ya hay alguna parcela edificada desde hace años que se mantiene como está. Tras ella, en la parte más alta, se va a situar una zona libre para equipamientos públicos que, sobre plano, será un pequeño parque de unos 1.750 metros cuadrados. En la parte baja, mientras, en la zona que linda con las urbanizaciones ya existentes, que dibuja un pequeño triángulo en cuyo vértice es más difícil edificar, se situará otra zona verde de un tamaño aproximado de 1.400 metros cuadrados.

Pero mientras se urbaniza el sector 4 y se empieza a construir en el sector 6, donde las normas preveían un máximo de 105 viviendas, Zaratán ha empezado a dar pasos hacia el futuro. Ha comenzado la aprobación inicial del Plan Parcial del Sector 14. Esto es, el terreno que se sitúa a la derecha del Camino de Prado en dirección al municipio, anexo al supermercado y extendiéndose hacia Valladolid en un gran cuadrado de 73.344 metros cuadrados. Forma parte de las grandes bolsas de suelo urbanizable que aún contemplan las normas urbanísticas municipales y que, por el lado de la avenida de Gijón, alcanzan el límite del término municipal con la autovía.

A la espera de Biki

Zaratán, de este modo, se encamina a vivir un nuevo boom de vivienda y población, quizá no tan llamativo como el que tuvo lugar en la primera década de este siglo, pero sí lo suficientemente importante como para que cambie la estructura del municipio. Y de nuevo cobran importancia las reivindicaciones históricas de los vecinos. Por ejemplo, una mejor conexión por transporte público, la instalación definitiva de las dos estaciones de Biki, que ya cuentan con los puntos acondicionados para colocarlas. El Ayuntamiento, además, convirtió las dos aceras de la carretera del Camino del Prado en carriles bici-peatonales, uno de subida y uno de bajada.

Era la solución más viable y más rápida para habilitar cuanto antes un tramo que conectara con seguridad la localidad con el término municipal de Valladolid. Otra opción sería construir un carril bici ad hoc, para lo que habría que ganar terreno a las parcelas anexas, con un proceso de expropiaciones y licitaciones que habría llevado años. Las prisas por habilitar el carril bici y prepararlo todo para Biki chocan con la realidad de la capital. El Ayuntamiento de Valladolid tiene pendiente -ya en proceso de licitación- ejecutar la obra del carril bici que conectará el de Zaratán con el que arranca junto al estadio Zorrilla, enfrente del Punto Limpio.