Villacarralón celebra una jornada de reforestación

Un popular refrán dice que «Quien planta un árbol sabiendo que bajo su sombra nunca va a llegar a sentarse ha comenzado a comprender el ... verdadero sentido de la vida». Es sin duda una apuesta de futuro para un mundo mejor. Una acertada apuesta que este viernes llevaron a cabo más de 20 vecinos del terracampino pueblo de Villacarralón con la celebración de una jornada de reforestación.

La pradera de Valdicarias fue el lugar elegido para realizar a primera hora de la tarde la plantación de más de 60 árboles pertenecientes a 12 especies diferentes en una iniciativa que ha reunido a 20 personas voluntarias comprometidas con la mejora ambiental y la recuperación del entorno natural. La actividad estuvo organizada por el Centro de Desarrollo Rural Valdecea, con el apoyo y subvención de Fundación Caja Burgos y La Caixa, cuya colaboración ha resultado fundamental para la adquisición del material y la merienda. Además, la plantación ha contado con la participación de la Asociación Cultural La Salada de Villacarralón, así como con la ayuda del Ayuntamiento de la localidad como entidades que han contribuido a dinamizar la actividad y fomentar la implicación vecinal.

Desde los organizadores de la iniciativa se ha señalado que «gracias a esta acción conjunta, Valdicarias da un paso más hacia la conservación del medio ambiente, la mejora paisajística y la sensibilización sobre la importancia de cuidar los espacios naturales». El alcalde, Julio Antonio Sánchez, expresó que «entre todos podemos hacer el pueblo más bonito». Por su parte, Rosi Martínez, una de las participantes en la plantación, señaló que «ratos así entre todos nos alegran las tardes»; Puri Tirapu aseguró que «hoy las tarde se me ha hecho muy amena» y Paula Pardo señaló que «poder poner mis conocimientos como bióloga con mis vecinos, es todo un lujo».