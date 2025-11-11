El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javier Herrero, en uno de los partidos que arbitró, con la ayuda de su hijo David El Norte

Valladolid

Villabrágima rinde un sentido homenaje deportivo a Javier Herrero

El polideportivo municipal acoge un acto en recuerdo de la labor altruista de este vecino en el deporte de la localidad

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:37

Comenta

El poeta, dramaturgo y novelista francés Víctor Hugo dejó escrito que «el recuerdo es la presencia invisible». Una presencia invisible del vecino de Villabrágima Javier ... Herrero que este fin de semana se hizo realidad con motivo del sentido homenaje deportivo que se le tributó en su pueblo natal tras su fallecimiento días antes, a los 68 años, después una larga enfermedad.

