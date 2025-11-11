Villabrágima rinde un sentido homenaje deportivo a Javier Herrero

El poeta, dramaturgo y novelista francés Víctor Hugo dejó escrito que «el recuerdo es la presencia invisible». Una presencia invisible del vecino de Villabrágima Javier ... Herrero que este fin de semana se hizo realidad con motivo del sentido homenaje deportivo que se le tributó en su pueblo natal tras su fallecimiento días antes, a los 68 años, después una larga enfermedad.

Son muchos los niños de Villabrágima que recuerdan con cariño a Javier Herrero como su entrenador de fútbol sala, de los entrenamientos en el polideportivo municipal, de los partidos de los juegos escolares, en los que algunos de sus equipos llegaron a jugar las finales. Durante muchos años, además de su faceta de entrenador, también fue árbitro de muchos partidos, de los juegos escolares y de partidos amistosos, pero también de los campeonatos provinciales de la Diputación de Valladolid, «siempre con un talante conciliador».

En la memoria quedan sus temporadas como jugador del CD Sequillo, que «es lo que más ilusión le hacía», según recordó su hermana, con una afición envidiable que le perduró toda la vida para seguir asistiendo a los partidos de su querido equipo, incluso colaborando en todo lo que podía, como en hacerse cargo del bar cada fin de semana que se jugaba en casa. En otra faceta de su vida, en su afán por ver crecer a su pueblo, se involucró en la creación de la banda de cornetas y tambores, que con el tiempo dio lugar a la Asociación Cultural Musical de la Santa Cruz.

El polideportivo municipal, donde tantas veces Javier fue feliz haciendo lo que tanto le gustaba, fue el escenario el pasado sábado de un sentido y emotivo acto que tuvo lugar en los preliminares del partido de fútbol sala de la liga Asofusa, que enfrentaba al CD Villabrágima con el 5 Pucela FS, con la presencia de su esposa, Felisa Pérez, sus dos hijos, David y Javier, y otros familiares, junto a numerosos vecinos de Villabrágima y de pueblos como Tordehumos, Aguilar, Medina de Rioseco o Morales de Campos, «porque todo el mundo que conocía a Javi le acababa teniendo cariño», según expresó una de las personas presentes en el homenaje. También asistieron los concejales de Villabrágima, Sergio Cortés y Daniel Casquete, y el de Morales de Campos, Ángel Fernández.

El presidente del club, jugador y promotor el acto, Julio González, tomó la palabra expresando que «Javier fue una dádiva, un hombre que entregó lo más valioso que tenemos, el tiempo, y lo hizo dándoselo a los más pequeños, a los niños, que hoy han crecido y están aquí presentes». Además, describió al homenajeado como «hombre que ayudó de forma altruista siempre que se le pidió ayuda, un hombre bueno, y así hay que recordarle». Por su parte, el concejal, Sergio Cortés, expresó que «es un homenaje que hacemos porque fue una persona sencilla que, generosamente, se dedicó a hacer lo que le gustaba y sabía, ayudando a los demás». Un homenaje que «sale desde el corazón de un lugar y unas gentes», que se celebra «en este lugar que él tantas veces pisó y en el que tantísimas veces disfrutó».

Por su parte, su hijo Javier recordó que «mi padre en el pueblo era feliz, sobre todo con todo lo relacionado con el fútbol, nos entrenó a varios equipos de fútbol sala desde muy pequeños, y luego participábamos en los juegos escolares contra otros pueblos de Tierra de Campos». También trajo al presente su afición de arbitrar en unos partidos en los que sus dos hijos le ayudaban con el marcador o haciendo las actas.

Además de entregar un ramo de flores a la familia, se guardó un minuto de silencio en su memoria, antes de que jugase el partido, en el que el resultado del partido fue de victoria de los locales, con dos goles de su hijo Javier, que además tuvo el honor de ser capitán en un partido tan importante, todo ello sin olvidar que para su padre la deportividad era lo más importante, algo que una y otra vez inculcó a sus jugadores. Ahora, algunas voces de la localidad han propuesto que el polideportivo municipal lleve el nombre de Javier Herrero en su memoria.