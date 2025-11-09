El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los pinchos han sido los grandes protagonistas este fin de semana en Vilabrágima M. G. Marbán

Villabrágima cierra con éxito la XVI Feria del Pincho con cientos de vecinos y visitantes

Durante el sábado y el domingo, los bares de la localidad han ofrecido sabrosas creaciones culinarias en la que ya es una importante cita de la gastronomía de la comarca

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:43

Comenta

Villabrágima ha vuelto a vivir durante este fin de semana su cita más importante con la gastronomía con la celebración de la Feria del Pincho ... , que, en su decimosexta edición, ha vuelto a destacar por la cuidada elaboración de sus tapas, que han hecho las delicias de los cientos de participantes que han llenado los bares de la localidad en un gran ambiente festivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  4. 4 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  5. 5

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  6. 6 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  7. 7

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  8. 8

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  9. 9 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  10. 10

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Villabrágima cierra con éxito la XVI Feria del Pincho con cientos de vecinos y visitantes

Villabrágima cierra con éxito la XVI Feria del Pincho con cientos de vecinos y visitantes