Villabrágima cierra con éxito la XVI Feria del Pincho con cientos de vecinos y visitantes

Villabrágima ha vuelto a vivir durante este fin de semana su cita más importante con la gastronomía con la celebración de la Feria del Pincho ... , que, en su decimosexta edición, ha vuelto a destacar por la cuidada elaboración de sus tapas, que han hecho las delicias de los cientos de participantes que han llenado los bares de la localidad en un gran ambiente festivo.

Durante el sábado y el domingo, vecinos y visitantes recorrieron los bares en busca de esas pequeñas creaciones culinarias que son preparadas con tanto esmero y cariño para la ocasión. De esta manera, el bar Chule ofreció unas Carrilleras con sorpresa crujiente, que presentaba carrillera desmenuzada emplatada en molde con patata dipper, viruta de torrezno de Soria y ensalada de escarola y granada. Para este histórico bar será su última edición, ya que en octubre de 2026 cerrará sus puertas por jubilación de sus propietarios Pedro Espeso y Ana Isabel Fernández, después de 30 años en el caso del matrimonio y de más de medio siglo en el caso de Ana Isabel, ya que era el bar de sus padres, «de ahí que hemos querido que fuera una tapa muy especial».

El bar Ursi preparó el Pincho del navegante con langostinos en tempura con salsa del marisco. Por su parte, la churrería Eyma ofreció la tapa Crema y tempura con un gambón en tempura recubierto de beicon junto a una crema de marisco de gran elaboración a base del caldo del gambón, verduras, cebolla, cabezas de rape y caldo de nécoras. Además, con motivo de la feria, ofreció sabrosos postres caseros como arroz con leche, yogur griego con arándanos y mermelada de frambuesa o natillas. Ana de la Posada, encargada junto a su cuñada Elvira Rodríguez de elaborar las creaciones culinarias de su bar, expresó la importancia de «cuidar la hostelería de los pueblos, de mimarla, porque es lo que tenemos», de ahí que destacara las iniciativas como la feria «porque vecinos y visitantes quieren un motivo para poder salir». La cervecería La Judería ofreció Pato de oro, un pincho elaborado por Natalia Patricio con paté de pato como base para una mezcla de setas variadas, cubiertas por una loncha de jamón de pato, coronando la tapa una dulce confitura de mango. Miguel Ángel Lobato, como responsable del establecimiento, destacó que «la feria siempre ha salido genial, por eso seguimos con esta costumbre, que es muy bien recibida por vecinos y visitantes». También participaron en la feria los bares New Palace y Centro Cultural.

Además de la ruta de pinchos por los bares, el Centro Cultural acogió en la noche del sábado la discomovida Sonido Benavente, que puso el mejor ambiente festivo con cientos de personas. A todos los clientes de la feria se les entregó un boleto para participar en el sorteo de un completo lote de productos cárnicos de la localidad.

El alcalde, Eduardo Sahagún, destacó que «es un orgullo para Villabrágima que estas jornadas del pincho sean un evento consolidado que ya forma parte de nuestra identidad, en el que se pone el valor de nuestra gastronomía». Además, de una forma especial, quiso agradecer «el esfuerzo de los establecimientos participantes, que vuelven a demostrar el compromiso con Villabrágima en una iniciativa que se convierte en una cita imprescindible en la provincia». Mientras que los organizadores señalaron que la feria se ha consolidado como cita importante de la comarca, los participantes han coincidido en la cuidada elaboración de los pinchos. La próxima cita de Villabrágima con la gastronomía y con su mejor tradición será el 6 de diciembre con la celebración de la Fiesta de la Matanza.