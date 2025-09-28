Más de 80 vespas recorren la provincia de Valladolid en la sexta Scooter Run Tras salir desde la Acera de Recoletos de la capital, han pasado por localidades como Torrelobatón, Villardefrades o Urueña

El Norte Valladolid Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:25

La concentración anual de vespas y lambrettas, organizada por Vespa Club Valladolid, celebró la sexta edición de la VI Scooter Run con un recorrido por la provincia, en la que participaron más de 80 vehículos y casi un centenar de socios.

La ruta partió de la Acera de Recoletos en dirección a Torrelobatón, donde tuvo lugar la primera parada para disfrutar de las vistas desde su castillo y conocer el mundo de la apicultura gracias a Mielegante.

El día ha transcurrido hasta Villardefrades, donde, tras visitar su famosa iglesia, conocida por no tener techo, los asistentes comieron para continuar la ruta hasta Valladolid pasando por municipios como Urueña, La Santa Espina o Castromonte, entre otros.

La VI Scooter Run puso fin a la jornada con la celebración de una carrera de lentos y yincana, una prueba de habilidad sobre vespa en la que los participantes pudieron conocer en primicia el circuito del campeonato nacional que tendrá lugar en 2026.