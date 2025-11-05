Vecinos de un pueblo de Valladolid ganan un prestigioso premio internacional con un vídeo contra la violencia sexual «Es un ejemplo de cómo lo local puede tener alcance global cuando se habla desde lo humano, lo urgente y lo real», señalan los jueces sobre el trabajo de SOMOS x Nava del Rey

'El Silencio Roto', un vídeo producido por el movimiento ciudadano SOMOS x Nava del Rey, ha sido galardonado con el Premio Internacional CLAP 2025, uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito del diseño, la comunicación y el branding en Iberoamérica. Participaba dentro de la categoría Motion Grapchis & Video, en la que premiaban a la mejor estrategia de marca para televisión o canales en redes sociales.

El cortometraje fue grabado en la Casa de Cultura de Nava del Rey con los vecinos del pueblo en el papel de actores. Fue creado para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con una sobria e íntima propuesta, ponen en el foco en cómo los comportamientos de acoso y violencia sexual a la mujer se normalizan hasta el punto de volverse invisibles.

«Como profesional de la comunicación, sé lo que significan los Premios CLAP y el nivel de exigencia que conllevan. Por eso, que una pieza grabada en un pueblo como Nava del Rey, con personas anónimas y sin artificios, haya logrado captar la atención de un jurado internacional es algo extraordinario. Más aún cuando se consigue desde la mayor sencillez, con una estética desnuda pero cargada de verdad: solo con un mensaje potente y la capacidad de transmitir sentimiento, haciendo que quien lo recibe se sienta parte de él,» explica Héctor Román, productor y editor del vídeo. «Este reconocimiento demuestra que, cuando una comunidad se une para contar la verdad con honestidad, puede llegar muy lejos.»

La pieza aboga por impactar en los sentimientos de quien la vea y para ello se apoya en una estructura de voz coral, silencios cargados de significado y frases breves que rompen el tabú que hay acerca de este tipo de situaciones. El guion fue escrito por Óscar Garrido y su intención era tirar de un solo hilo, el de la violencia sexual. Pronto se dieron cuenta de que la trama era más densa y compleja y había que abordarla. «Lo más revelador fue escuchar a mujeres mayores decir: 'esto es denunciable', y al mismo tiempo afirmar: 'pero a mí no me pasó', cuando sí formaba parte de su experiencia. Ha sido un proceso de toma de conciencia colectiva. Y este premio, más allá del reconocimiento técnico, demuestra algo importante: que un pueblo pequeño puede generar un mensaje grande, capaz de mover reflexión mucho más allá de sus fronteras», revelaba el escritor.

La pieza ha sido reconocida por el jurado internacional por su honestidad narrativa, su fuerza conceptual y por haber convertido una iniciativa ciudadana en un testimonio colectivo cargado de sensibilidad, verdad y propósito. «Es un ejemplo de cómo lo local puede tener alcance global cuando se habla desde lo humano, lo urgente y lo real», mencionaron los juces.

En esta edición se han presentado 1.627 piezas de 16 países diferentes y muchas de las categorías quedan desiertas si no se alcanza el nivel de exigencia requerido en las bases del concurso, por lo que el valor de este galardón queda realzado aún más. El vídeo se puede ver a través del canal de YouTube y en las redes sociales de SOMOS x Nava del Rey.