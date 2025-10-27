UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo

El Norte Lunes, 27 de octubre 2025, 16:37 Comenta Compartir

La Federación de Servicios Públicos de UGT Valladolid ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y la Gerencia de Servicios Sociales de la provincia «la situación laboral y asistencial existente en la residencia de personas mayores DomusVi», situada en Arroyo de la Encomienda, «después de no obtener ninguna respuesta por parte de la empresa».

El sindicato ha informado a través de un comunicado que en su denuncia ante la Inspección de Trabajo ha reflejado «situaciones graduales de hostigamiento» a la plantilla desde hace más de un año «por parte del director y del coordinador del centro», entre ellas las de «trato desigual, faltas de respeto, humillaciones, desprecios, vacío laboral, incluso amenazas, insultos y vejaciones constantes». Esto, ha criticado, pone «en grave riesgo la salud mental de las trabajadoras al haberse producido en consecuencia varios ataques de ansiedad y bajas laborales por estrés».

Por otra parte, la Unión General de Trabajadores ha trasladado a la Gerencia de Servicios Sociales de Valladolid «la falta de personal especializado en la planta para residentes con trastornos de conducta, la falta de cobertura por incapacidad laboral y falta de personal en las categorías de limpieza, gerocultoras y enfermería».

Junto a esto, la central de representación indica que el centro «no dispone del material adecuado de higiene y limpieza ni del tiempo que se requiere para atender a cada residente». En este sentido, UGT hace referencia a «situaciones en las que se obliga al personal a realizar funciones que no son de su competencia, asumiendo una responsabilidad que no corresponde a su categoría profesional». «De esta manera, el personal de limpieza está obligado a dar de comer a residentes asistidos ante la falta de personal especializado», añaden.

Asimismo, de acuerdo con la denuncia de UGT, «las gerocultoras se ven obligadas a hacer las pruebas de diagnóstico del Sintrón, a realizar los cambios posturales prescritos a residentes encamados o a suministrar la comida por sonda nasogástrica, entre otras tareas ajenas a sus competencias».

Inspecciones sin previo aviso

Al hilo de esto, UGT Servicios Públicos de Valladolid ha criticado que en las inspecciones realizadas por los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales «no se han comprobado ninguna de las situaciones que estamos denunciando desde hace tiempo», sino que se han basado «simplemente en la revisión del funcionamiento del centro y en las actuaciones llevadas a cabo en el momento de la inspección», en las que «casualmente se dispone del personal adecuado y todo funciona correctamente». Por eso reclaman a las administraciones «que se tomen en serio estas denuncias y adopten las medidas necesarias» ante lo que consideran una «organización deficiente y trato degradante por parte de la empresa», que provoca más bajas laborales y una sobrecarga de trabajo que, a su vez, repercute en los cuidados que reciben los residentes.

En relación a esto, fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta han asegura que «las inspecciones han sido frecuentes y la última recientemente», así como que «el sistema de inspecciones sigue un protocolo y unas pautas por las que se valoran muchos parámetros del funcionamiento de un centro». Por otro lado, «una vez realizada la visita por parte del inspector, este realiza un informe. Atendiendo a esos informes se toman las medidas que se consideran oportunas, como avisos, aperturas de expedientes, sanciones e incluso el cierre», señalan, y matizan que «las fechas de las inspecciones nunca son públicas y jamás se anuncian con anterioridad».