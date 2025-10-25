Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna El accidente se ha producido pasadas las doce y media de la mañana de este sábado a la altura de planta potabilizadora sentido Boecillo

Tres personas, entre ellas dos menores de edad, han resultado heridas este sábado al salirse de la carretera y volcar el turismo en el que viajaban en la N-601, a la altura de Laguna de Duero. El accidente ha tenido lugar sobre las 12:39 horas a la altura del kilómetro 180 sentido Boecillo, a la altura de la planta potabilizadora, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de lo ocurrido e informaban además de que había cinco ocupantes en el vehículo siniestrado.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Laguna de Duero y personal sanitario de Sacyl para atender a los heridos, que son un hombre, que presentaba mareos, y dos menores de edad que tenían dolores.