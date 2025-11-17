Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor

Lo único que se podían haber llevado eran folios, unas grapadoras y ordenadores. Pero, al final, optaron por pertenencias de escaso valor. La Guardia Civil ... de Valladolid ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos discurridos en la madrugada del domingo, después de que varios asaltantes treparan por la fachada de la fábrica de Dulces El Toro en Tordesillas para adentrarse en sus oficinas.

Según las cámaras de videovigilancia, el asalto tuvo lugar sobre las 1:00 horas del domingo. Allí, varias personas, al llegar a las oficinas, resquebrajaron las ventanas y se colaron. Empezaron a abrir todo tipo de cajones, en los que se hallaba material de oficina, si bien no se fueron con las manos vacías, pues según precisan desde la empresa se llevaron una mochila con un cuaderno.

Con las mismas, los sospechosos abandonaron el inmueble ubicado en el parque logístico de Tordesillas en lo que ha sido el tercer robo durante los últimos tres años. «Nunca se han llevado nada de gran valor porque no tenemos nada. Nunca hay dinero», prosiguen fuentes de la empresa ubicada en el polígono logístico de Tordesillas.

El instituto armado trabaja desde este lunes con esas grabaciones, pues no ha sido hasta esta mañana cuando los operarios se han percatado de que habían roto las cristaleras al permanecer las oficinas cerradas durante el domingo.