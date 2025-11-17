El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de los polvorones de El Toro. F. J.

Valladolid

Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor

Los sospechosos rebuscaron en los cajones de las oficinas del parque logístico de Tordesillas tras resquebrajar las ventanas

Á. M.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:04

Lo único que se podían haber llevado eran folios, unas grapadoras y ordenadores. Pero, al final, optaron por pertenencias de escaso valor. La Guardia Civil ... de Valladolid ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos discurridos en la madrugada del domingo, después de que varios asaltantes treparan por la fachada de la fábrica de Dulces El Toro en Tordesillas para adentrarse en sus oficinas.

