Torrelobatón ensalza la figura del Padre Hoyos con una jornada llena de historia, teatro y música

Este domingo, Torrelobatón viajó al siglo XVIII para rendir homenaje a su hijo más ilustre, el Padre Bernardo Francisco de Hoyos. La villa dedicó ... la jornada a celebrar su memoria con distintas actividades que combinaron historia, patrimonio, teatro y música, en el marco de una jornada de puertas abiertas en la Casa Natal del beato jesuita.

Desde primera hora de la mañana, el municipio se llenó de visitantes llegados de distintos puntos de la provincia, atraídos por la oportunidad de conocer de cerca la figura del que está considerado como primer y principal apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en España. La cita, estuvo impulsada por la Asociación Cultural Padre Hoyos e hizo un recorrido por la vida de este torreño universal.

En horario de mañana y tarde se pudieron visitar las estancias originales y descubrir muebles, objetos personales y documentos que permiten asomarse a la vida del joven jesuita. Entre las piezas más admiradas destacó una carta escrita de su puño y letra, dirigida a un compañero, en la que habla de su familia y su vocación.

Hubo también visitas teatralizadas dirigidas y protagonizadas por Coral Hilanderas. En ellas colaboraron los socios y voluntarios de la Asociación Padre Hoyos, mientras que La Charambita de Villanubla puso la nota musical a la jornada.

Nacido en Torrelobatón en 1711, el Padre Bernardo Francisco de Hoyos ingresó en la Compañía de Jesús y dedicó su vida a difundir la devoción al Sagrado Corazón. Su figura trascendió las fronteras españolas, llegando a tener gran influencia en Hispanoamérica y Filipinas. En 2010 fue beatificado en Valladolid.