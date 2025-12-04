Un supermercado de Laguna abrirá los 365 días del año hasta la una de la madrugada Alcampo reabre la tienda situada en la avenida del Estadio tras una reforma integral en la que ha invertido un millón de euros

Alcampo reabre su supermercado de la avenida del Estadio, número 1, de Laguna de Duero tras una reforma integral en la que ha invertido un total de 1,03 millones de euros. La intervención ha renovado por completo el establecimiento. que a partir de ahora abrirá los 365 días del año, en horario de 7:00 a 1:00 horas, según informó la empresa en un comunicado.

La obra, realizada durante cinco semanas con el centro completamente cerrado al público, supone una apuesta de la compañía por «modernizar» su red comercial en Castilla y León y reforzar su presencia en uno de los municipios con mayor crecimiento del área metropolitana de Valladolid.

Con la reforma, se ha reducido la sala de ventas a 500 metros cuadrados, se han reorganizado los espacios para mejorar la experiencia del cliente y optimizar los flujos de compra. Todo el establecimiento ha sido insonorizado (suelo, techo y paredes), una medida clave para garantizar la convivencia con las viviendas cercanas y adecuar la tienda a un horario ampliado.

Entre las principales mejoras introducidas destaca, además, la instalación de un nuevo solado de diseño moderno, que mejora la imagen de la tienda y contribuye a la eficiencia energética, así como la renovación completa del mobiliario, incluida la sección de frutería y la línea de cajas.

Productos de no alimentación

También, se ha actualizado de forma integral las instalaciones de climatización y electricidad, creando un espacio más sostenible y confortable, y se han sustituido todas las luminarias por iluminación LED de nueva generación, reduciendo el consumo y mejorando la calidad lumínica. Además, el establecimiento incorpora ahora un surtido ampliado de productos de no alimentación, que incluye librería, papelería, prensa, juguetes y menaje, reforzando la oferta de conveniencia para las familias de Laguna de Duero.

«Esta inversión forma parte de su estrategia que estamos llevando a cabo en Alcampo para impulsar un comercio más sostenible, accesible y centrado en el cliente, manteniendo siempre nuestro compromiso con lo bueno, lo sano y lo local», dijo el director de Alcampo en Valladolid, Zamora, León, Salamanca y Palencia, Óscar Monclús.

