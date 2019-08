La subasta de los balcones del la plaza del Coso de Peñafiel repuntan

El ambiente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Peñafiel pintaba bien, auguraba una buena subasta, y así fue. Al contrario que el año pasado, esta vez la demanda volvió a superar a la oferta, algo que se notó durante las pujas por los balcones propiedad del Ayuntamiento, ubicados en la plaza del Coso, privilegiados palcos desde los que seguir los festejos taurinos que, hasta el domingo 18 –incluido-, se van a desarrollar en este singular espacio público que por unos días es todo un coliseo donde se suceden diferentes festejos, el 99,9 por ciento con el toro como protagonista.

Tras la subasta el saldo de las 16 vistas a concurso fue de 16.575 euros, lo que supone 2.725 euros más que el pasado año cuando la recaudación ascendió a 13.850 euros y cuando también aconteció algo inaudito, como fue que nadie pujase por uno de los balcones. Posteriormente, con la subasta ya cerrada, se consiguió colocar la vista por el precio de salida, que es de 650 euros. Curiosamente ese mirador, el número 15 en el orden de pujas, este año ha sido el que más se ha cotizado, alcanzando la cifra de 1.325 euros. Por los balcones que menos se pagaron este miércoles fueron los números 1 y 3, abonándose por ellos 850 euros.

En 2009 se tocó techo en la subasta con una recaudación que marcó un record, aún por batir, con una cifra de 24.900 euros.

La subasta de este año ha sido ágil. Se ha adjudicado la mitad de las vistas en veinte minutos, casi el mismo tiempo que se tardó en alquilar la otra mitad. La subasta comenzó a las 13:00 horas, como es costumbre, y 45 minutos después estaba despachada.

Otra de las diferencias respecto al año pasado, y a otros, es que el salón de plenos mantuvo a numerosos asistentes hasta el final del acto, pues lo habitual es que según se van adjudicando los miradores el público vaya abandonando la sala, unos con su balcón bajo el brazo y otros con la frustración de no haber hecho lo mismo con su vista favorita. Las personas que siguieron las pujas de pie, tanto en un lado de la sala como en el pasillo de acceso, ocuparon las sillas que iban quedando vacantes.

Como anécdota, reflejar que uno de los más activos en la subasta, intentando hacerse con una vista pujando por prácticamente todas que iban saliendo, fue el nuevo alcalde de Manzanillo, Mariano Calvo, quien hizo bueno el dicho de que `quien sigue la consigue´, haciéndose finalmente con la vista número 14. No pasó inadvertido este hecho pues cuando al fin lo consiguió, hubo quien con humor le comentó: «Te los has currado, te lo has currado».

La subasta la dirigió el concejal de Fiestas y Seguridad, Tomás Veganzones, a quien acompañó su compañero del equipo de gobierno José Luis Posac, dando fe del acto los servicios de intervención y secretaría del Ayuntamiento.

Para los que este miércoles no han conseguido palco en la plaza del Coso, Veganzones recordó que todavía podían adquirir entradas de la grada de la empalizada instalada en la citada plaza para poder ver los toros con seguridad.

Entre los motivos que explicó el concejal de Fiestas para que las pujas hayan repuntado este año, señaló el cartel de festejos taurinos diseñado, su atractivo, así como el interés que han despertado las reses que se han adquirido para las fiestas, procedentes de otros hierros a los que han sido los habituales durante años. Las incorporación de novedades, como un espectáculo ecuestre, el aumento de seguridad en el coso y otra serie de cambios efectuados, son los principales motivos que Veganzones apunta como los principales actores del aumento del interés por los balcones de la plaza del Coso.

Chupinazo a cargo de la peña Zarrapas

El chupinazo, con el que cada 14 de agosto se levanta la persiana festiva de las patronales de Peñafiel, congregó de nuevo a multitud de vecinos y visitantes a las puertas del Ayuntamiento, en la Plaza de España.

Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento. / A. O.

En esta ocasión el honor del lanzamiento del artefacto pirotécnico ha recaído en la peña Zarrapas, agrupación mítica en la localidad por los años que llevan a pie de obra y por organizar una de las actividades más entrañables y atractivas del programa, los encierros infantiles con carretones. Muchas generaciones de niños han disfrutado con esta iniciativa que surgió para entretener a sus propios hijos, y ha terminado consolidándose en el programa como una de las propuestas más queridas y esperadas por todos.

La elección de los Zarrapas surgió en una de las reuniones para la formación de la comisión de fiestas, por parte de un vecino, quien hizo la propuesta, recogiendo el guante el nuevo equipo de gobierno cuya intención es que cada año el cohete lo lance un grupo o una persona muy vinculada con el pueblo. En concreto, el chupinazo lo lanzó Daniel Bernabé representando a la peña, e, igualmente, tras ello, fue Yolanda de Lucas la que salió al balcón consistorial para ofrecer el pregón, algo inusual, pues quien se encarga del chupinazo apenas entona un viva a Peñafiel y a San Roque. De Lucas también lanzó estos vivas y otros cuantos más, haciendo a la vez un repaso somero, cargado de emotividad y agradecimiento, a tantas y tantas personas que se implican en las fiestas de Peñafiel, desde las que con su trabajo y esfuerzo hacen posible que estas se desarrollen hasta las que hacen lo propio participando en ellas, destacando la hospitalidad del pueblo con todos aquellos que se acercan a compartir la fiesta. Citó a las peñas de toda la vida con las que comparten hermandad, recordó a aquellos que ya no están, enumeró los atractivos de la localidad, de sus fiestas… Y lo hizo entregada al máximo con los cientos de personas que se encontraban en la Plaza de España, a la vez que la banda municipal interpretaba el Chúndara, las campanas de Santa María eran volteadas y la gente sobre los adoquines de la plaza estaba metida de lleno ya en las fiestas de Nuestra Señora y San Roque.

Tras el Chupinazo se desarrolló el desfile de gigantes y cabezudos, y, después el desfile de peñas, que este año ha cambiado de día y hora de celebración, pasando de la noche del 13 a la tarde del 14 ya que el objetivo del Ayuntamiento es integrar e implicar en mayor medida a estas agrupaciones en las fiestas.

El desfile comenzó en la Plaza de España y concluyó en la del Coso, donde se desarrolló el desencajonamiento de las reses de lidia y después una pequeña capea.

Agenda para el día 15

Destacar de la agenda de este jueves 15 la celebración del primer encierro de las fiestas, a las 9:30 horas, y una posterior capea. Novillada por la tarde y una nueva capea popular, así como otra serie de actividades para todos los púbicos a lo largo de la jornada. Pero sin duda lo más deseado y esperado va a ser la celebración el primer Chúndara, el cual se espera multitudinario. Arrancará a las 17:00 horas en la Plaza de España en dirección a la del Coso para que comiencen los festejos taurinos vespertinos.